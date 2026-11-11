Khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM cần tăng tốc, điều nhân lực đến địa phương đạt thấp

Người dân TP.HCM tham gia khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế trên địa bàn TP - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 11-11, Sở Y tế TP.HCM cho hay tính đến 8h ngày 9-11, thành phố đã ghi nhận hơn 9,53 triệu người được khám, sàng lọc hoặc cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt 74,6% dân số.

Trong giai đoạn tăng tốc, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ ở nhóm học sinh, sinh viên, người lao động và người dân chưa được ghi nhận khám sức khỏe tại địa phương.

Tại cuộc họp giao ban công tác khám sức khỏe toàn dân ngày 10-11, UBND TP.HCM yêu cầu chuyển mạnh từ vận động chung sang rà soát từng nhóm đối tượng, xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm, tổ chức khám phù hợp và cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử.

Theo Sở Y tế, các địa phương có tỉ lệ người dân khám còn thấp (dưới 50%) gồm: phường Bình Trị Đông, phường An Nhơn, phường An Lạc, phường Cầu Ông Lãnh, xã Thường Tân, xã Bình Hưng, phường Phú Thạnh.

Liên đoàn Lao động TP.HCM cần tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với người sử dụng lao động đôn đốc việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đúng quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Phấn đấu bảo đảm 100% người lao động thuộc phạm vi quản lý được khám sức khỏe định kỳ, hoàn thành trước ngày 30-11.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố cần tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại cơ sở đủ điều kiện theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 30-11.

Đối với người lao động chính thức, hiện đã có 2.391.312 người được khám, đạt 53,2% (trên quy mô khoảng 4,5 triệu lao động). Tỉ lệ khám sức khỏe tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 86,2%, trong khi tại khu công nghệ cao mới đạt 22,31%.

Đối với học sinh, tỉ lệ khám sức khỏe ở nhóm tiểu học đạt 93,9%; trẻ dưới 6 tuổi đạt 87,1%, trong khi học sinh trung học phổ thông mới đạt 62,6%. Riêng nhóm sinh viên chỉ đạt 44,8% (201.423/450.000 người).

Sở Y tế tiếp tục chủ động điều phối, sử dụng hiệu quả nguồn lực khám sức khỏe. Thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ tại từng phường, xã, đặc khu; điều phối nhân lực và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ những địa phương đã đạt tỉ lệ khám trên 90% hoặc cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đến hỗ trợ các địa phương có tỉ lệ còn thấp.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường nhân lực, mở rộng thời gian và địa điểm khám, phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng khám; chỉ đạo các cơ sở y tế cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng; tiếp tục rà soát, đối chiếu và tích hợp kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh và theo dõi bệnh mạn tính, hạn chế trùng lặp, tránh lãng phí nguồn lực và giảm phiền hà cho người dân.

"Sở Y tế TP xác định kết quả quan trọng của chương trình không chỉ là số người được khám sức khỏe, mà còn là khả năng chuyển hóa dữ liệu khám sức khỏe thành thông tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, dự phòng và chăm sóc sức khỏe người dân.

Kết quả phân tích sẽ được chuyển giao cho các trạm y tế và Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư để chủ động tiếp cận, tư vấn, theo dõi và quản lý những người có nguy cơ cao hoặc đã phát hiện bệnh", Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh.