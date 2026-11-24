Người dân phường Bình Tây khám sức khỏe ngoài giờ - Ảnh: XUÂN MAI

Sáng 24-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết theo số liệu tổng hợp ngày 23-11, thành phố ghi nhận 2.894.867 người lao động được khám sức khỏe (đạt 64,33%); 2.403.407 học sinh (đạt 92,4%) và 231.623 sinh viên (đạt 45,1%).

Tỉ lệ sinh viên khám vẫn thấp nhất

Kết quả cho thấy tỉ lệ khám sức khỏe học sinh đã đạt mức cao, trong khi người lao động và đặc biệt là sinh viên vẫn còn thấp, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn cuối năm.

Trước thực trạng này, chiều ngày 23-11, Sở Y tế đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức buổi làm việc với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố nhằm thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho sinh viên.

Tại buổi làm việc, hai sở thống nhất thiết lập cơ chế phối hợp theo dõi tiến độ khám sức khỏe đến từng trường.

Theo đó, Sở Giáo dục và đào tạo cung cấp danh sách các trường đại học, cao đẳng. Sở Y tế đối chiếu số sinh viên đã khám, công khai tiến độ từng trường, xác định những nơi có tỉ lệ thấp để phối hợp tổ chức khám bổ sung.

Các trường cần chủ động rà soát danh sách sinh viên chưa được khám, phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám phù hợp với lịch học, đồng thời bảo đảm kết quả khám sức khỏe được cập nhật đầy đủ lên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử của thành phố.

Việc phối hợp này nhằm chuyển từ theo dõi số liệu chung sang quản lý tiến độ cụ thể tại từng cơ sở giáo dục, rõ trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ những trường còn chậm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho sinh viên trong năm 2026.

Còn 31 xã phường có tỉ lệ khám sức khỏe dưới 60%

Sở Y tế cho biết thêm, tính theo toàn bộ dân số của từng xã phường, hiện đã có 21 xã phường của TP.HCM đạt tỉ lệ khám sức khoẻ từ 90% trở lên, 28 xã phường đạt từ 80% đến dưới 90%, 46 xã phường đạt từ 70% đến dưới 80%, 42 đạt từ 60% đến dưới 70% và 31 còn dưới 60%.

Một số xã phường có tỉ lệ thấp dưới 60% gồm: phường An Lạc (49,6%), An Nhơn (49,9%), Cầu Ông Lãnh (51,3%) và xã Thường Tân (51,7%).

Nếu tính theo nhóm dân số thuộc trách nhiệm chính của địa phương (không bao gồm người lao động chính thức), trong 150 xã phường có số liệu báo cáo, hiện đã có 77 xã phường đạt tỉ lệ khám từ 90% trở lên, 31 xã phường đạt từ 80% đến dưới 90%, 26 xã phường đạt từ 70% đến dưới 80%, 13 xã phường đạt từ 60% đến dưới 70% và chỉ còn 3 xã phường dưới 60%.

Sở Y tế đề nghị chính quyền các phường, xã tiếp tục rà soát từng nhóm dân cư, vận động và tạo điều kiện để những người chưa được khám sức khỏe, nhất là lao động tự do, người cao tuổi và người khó tiếp cận cơ sở y tế, được tham gia khám.

Đồng thời, phối hợp doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và cơ sở y tế tổ chức khám bổ sung linh hoạt, kể cả ngoài giờ và ngày nghỉ; khẩn trương cập nhật đầy đủ kết quả khám của những người chưa được ghi nhận trên hệ thống.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong giai đoạn tăng tốc cuối năm, mỗi xã phường, mỗi trường học, mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ số người còn lại chưa được khám sức khỏe, rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện và rõ tiến độ hoàn thành. Mục tiêu là nâng cao tỉ lệ người dân được khám sức khỏe trong năm 2026 và quan trọng hơn là bảo đảm mỗi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động và từng bước được quản lý sức khỏe liên tục.

TP.HCM tăng cường khám sức khỏe miễn phí ban đêm Phường Bình Tây và nhiều phường, xã ở TP.HCM tổ chức khám sức khỏe ban đêm, tạo điều kiện cho người dân không thể đi khám ban ngày. Đây là giải pháp mà ngành y TP.HCM đẩy nhanh quá trình để người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.



