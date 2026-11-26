Mỗi loại nước tăng lực có hàm lượng caffeine khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất - Ảnh minh họa

Caffeine - chất kích thích chính trong nhiều loại nước tăng lực - có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, hệ thần kinh và tim mạch của trẻ em, thanh thiếu niên.

Caffeine tác động đến cơ thể như thế nào?

Theo TS Bùi Thị Thúy - Phụ trách khoa khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng quốc gia - caffeine có trong cà phê, trà, sô cô la, nước ngọt và nước tăng lực. Chất này ức chế tác dụng của adenosine, qua đó làm giảm cảm giác buồn ngủ và tăng tỉnh táo tạm thời.

Giấc ngủ: Khó ngủ, ngủ ít hoặc giảm chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và học tập.

Tim mạch: Có thể gây hồi hộp, tim đập nhanh và tăng huyết áp tạm thời.

Thần kinh và tâm lý: Bồn chồn, lo lắng, run tay, dễ cáu gắt.

Tiêu hóa: Một số trẻ có thể buồn nôn hoặc khó chịu vùng bụng.

Sử dụng thường xuyên: Ngừng đột ngột có thể gây đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ, mức độ tác động tùy thuộc liều lượng, cân nặng, tình trạng sức khỏe và độ nhạy cảm của từng trẻ.

TS Thúy cho hay giấc ngủ rất quan trọng đối với khả năng củng cố trí nhớ, xử lý thông tin và phục hồi hoạt động não bộ. Uống nước tăng lực vào chiều tối có thể khiến trẻ khó ngủ; thiếu ngủ kéo dài làm giảm chú ý, khả năng ghi nhớ và điều chỉnh cảm xúc.

"Vòng lặp thiếu ngủ - mệt mỏi - dùng caffeine - tiếp tục khó ngủ có thể có các tác động lâu dài cần được phòng tránh. Caffeine có thể giúp duy trì sự tỉnh táo trong vài giờ, nhưng không bảo đảm học tập hiệu quả hơn", TS Thúy nêu rõ.

Việc sử dụng nước tăng lực để thức khuya có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa

Nước tăng lực có giúp trẻ chơi thể thao tốt hơn?

TS Thúy cho hay cần phân biệt nước tăng lực (energy drinks), thường chứa caffeine và chất kích thích khác, với nước uống thể thao (sports drinks), chủ yếu bổ sung nước, carbohydrate và điện giải. Khi vận động, đặc biệt trong thời tiết nóng, trẻ cần uống đủ nước và nghỉ ngơi phù hợp.

Nước lọc là lựa chọn ưu tiên cho đa số hoạt động thể thao thông thường. Khi vận động kéo dài, cường độ cao, việc bổ sung carbohydrate và điện giải có thể được cân nhắc theo điều kiện thực tế, không nên dùng nước tăng lực để thay nước.

CDC dẫn khuyến nghị của Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, cho rằng thanh thiếu niên không nên uống nước tăng lực và nên tránh tiêu thụ quá 100mg caffeine/ngày.

Tuy nhiên, 100mg không phải ngưỡng đã được chứng minh là an toàn. Các Khuyến nghị đồng thuận năm 2025 khuyến khích tránh đồ uống chứa caffeine đối với trẻ 5 - 18 tuổi.

"Lưu ý hàm lượng thực tế thay đổi đáng kể giữa các nhãn hàng và cách pha. Cần đọc nhãn và cộng tổng caffeine từ mọi nguồn.

Nước tăng lực chứa đường còn góp phần tăng lượng đường bổ sung, nguy cơ sâu răng và thừa cân khi sử dụng thường xuyên, sản phẩm không đường vẫn có nguy cơ sức khỏe do caffeine", TS Thúy cho hay.

Chuyên gia cảnh báo nếu sau khi uống nước tăng lực trẻ mất ngủ kéo dài, hồi hộp, run tay hoặc lo âu rõ rệt, cần ngừng sử dụng và trao đổi với nhân viên y tế. Nếu xuất hiện đau ngực, ngất, khó thở, co giật hoặc nhịp tim bất thường rõ rệt, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên khuyến khích ngủ đủ, trẻ 6 - 12 tuổi cần ngủ tối thiểu khoảng 9 giờ/ngày; thanh thiếu niên 13 - 17 tuổi khoảng 8 giờ/ngày.

Đồng thời duy trì chế độ ăn cân đối, không bỏ bữa và uống đủ nước; sắp xếp thời gian học, nghỉ ngơi hợp lý; hạn chế thức khuya; ưu tiên nước lọc khi học tập và vận động thông thường. Hướng dẫn trẻ đọc nhãn sản phẩm, nhận biết caffeine và phân biệt nước tăng lực với nước uống thể thao.