Phong trào khoe chó xấu lan rộng, hàng loạt boss tự tin khoe nhan sắc bất chấp camera trong hội nhóm - Ảnh: Facebook Hội Chó Xấu Việt Nam

Mạng xã hội tuần qua sôi động với nhiều trend xu hướng vừa hài hước, vừa gợi nhớ những kỷ niệm đáng yêu.

Bên cạnh đó, loạt video khoe thần thái bá khí, rủ hội bạn thực hiện trend tri ân thầy cô và những bài đăng hưởng ứng Ngày Quốc tế Nam giới (19-11) cũng thu hút đông đảo người dùng.

Cùng Tuổi Trẻ điểm qua trào lưu tuần vừa rồi (16 đến 21-11).

Hội Chó Xấu Việt Nam: những chiếc nhan sắc "khó đỡ" lại trở thành tâm điểm

Không cần ngoại hình long lanh hay gia phả thuần chủng, những chú chó tại Hội Chó Xấu Việt Nam vẫn chiếm sự chú ý nhờ nét đẹp độc lạ và loạt biểu cảm khó đỡ. Đây là nơi mà càng nhìn càng buồn cười, ngắm lâu lại càng thấy đáng yêu.

Từ đôi mắt lác ngơ ngác, hàm răng mọc lệch đến bộ lông chẳng theo quy chuẩn nào, tất cả đều có thể trở thành điểm nhấn.

Dạo một vòng hội nhóm, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc dở khóc dở cười của các boss. Đang ngủ cũng bị chụp, ăn uống cũng bị chụp, đi dạo hay nằm phơi nắng cũng chẳng thoát khỏi ống kính của các sen. Đặc biệt, những bức ảnh càng chân thật, góc chụp càng dìm hàng thì càng nhận được nhiều sự thích thú.

Dù mang cái tên có phần phũ phàng, "chó xấu" ở đây thực chất lại là cách gọi đầy trìu mến. Bởi với những người yêu thú cưng, chính vẻ ngoài không hoàn hảo, sự ngốc nghếch và những nét riêng biệt mới tạo nên sức hút khó thay thế.

Loạt ảnh dìm hàng các boss trở thành nội dung được yêu thích, thu hút đông đảo lượt thích và bình luận.

Những chú chó có ngoại hình độc lạ, biểu cảm khó đỡ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook Hội Chó Xấu Việt Nam

Gangnam Style trở lại, hội bạn rủ nhau nhảy nhóm 3 người

Trend Gangnam Style bỗng hot trở lại trên TikTok và Instagram Reels với màn nhảy nhóm ba người (Gangnam Style Trio). Dân công sở, học sinh, sinh viên tha hồ đu trend.

Trào lưu lấy cảm hứng từ ca khúc đình đám cùng điệu nhảy từng gây sốt toàn cầu năm 2012 của nam ca sĩ Hàn Quốc PSY, nhưng được biến tấu theo cách hài hước và trẻ trung hơn.

Trong đó phiên bản Gangnam Style Trio thu hút nhiều người tham gia: ba người bạn đứng trước camera, lần lượt tiến lên hát nhép đoạn điệp khúc, trong khi hai người còn lại nhảy phụ họa phía sau.

Nhiều video hậu trường khiến cộng đồng mạng cười ra nước mắt vì rất "cồng kềnh". Để có video chỉn chu xịn hết nước chấm, cần đến 2 người quay, 1 người ngồi trên ghế cầm điện thoại để quay, 1 người đẩy ghế từ từ lùi về sau để tạo hiệu ứng chuyển động khớp với nhạc.

Trào lưu được chú ý sau một video quay tại Seoul vào tháng 10-2026, thu hút hơn 17 triệu lượt xem.

Nhạc Gangnam Style đình đám một thời đang được các bạn trẻ tái hiện - Ảnh: MXH

Trend "2020 đã là chuyện của 6 năm trước" khiến nhiều bạn trẻ rần rần chia sẻ ảnh cũ

Trend "2020 đã là chuyện của 6 năm trước" đang lan truyền trên TikTok, thu hút đông đảo người dùng tham gia bằng cách chia sẻ lại những bức ảnh, video được lưu giữ từ năm 2020.

Thông qua trào lưu này, nhiều người có dịp nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, từ kỷ niệm thời học sinh, mối tình đầu chớm nở đến những khoảnh khắc đời thường bên gia đình và bạn bè.

Bên cạnh cảm giác hoài niệm, những hình ảnh cũ còn khiến người xem nhận ra sự thay đổi của bản thân sau 6 năm, khi ngoại hình, suy nghĩ, các mối quan hệ và cuộc sống đều ít nhiều khác trước.

Trào lưu cũng là dịp để mọi người tìm lại phiên bản của chính mình trong quá khứ. Có người bật cười khi nhìn lại phong cách ăn mặc ngày ấy, có người bồi hồi nhớ về những người từng đồng hành, cũng có người tiếc nuối một khoảng thời gian đã không thể quay trở lại.

Đứng lên bằng đầu gối, khoe thần thái bá khí

Trend đứng lên bằng đầu gối, tạo dáng tay hình súng đang được giới trẻ biến tấu theo phong cách ngầu và cá tính trên TikTok.

Để thực hiện trào lưu này cần có 2 người. Người tham gia bắt đầu ở tư thế quỳ hoặc ngồi thấp, sau đó dùng lực bật người đứng thẳng dậy, kết hợp biểu cảm lạnh lùng như đang trình diễn.

Điểm hút của trend nằm ở động tác đứng lên dứt khoát, phối hợp tay chân ăn ý và thần thái rất "bá khí".

Rủ hội bạn quay video "Sóng bắt đầu từ gió" dịp 20-11

Trend "Sóng bắt đầu từ gió" đang được nhiều bạn trẻ hưởng ứng trong dịp 20-11, trở thành ý tưởng cho các tiết mục văn nghệ và video ngắn tri ân thầy cô.

Lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng trong bài Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, trào lưu kết hợp nền nhạc sôi động với những động tác tay và vũ đạo được thực hiện đồng đều.

Các nhóm học sinh thường cùng nhau quay video, hoặc dàn dựng tiết mục văn nghệ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngoài mang đến không khí vui tươi, trend còn gửi gắm thông điệp về sự dìu dắt, yêu thương và truyền cảm hứng của thầy cô.

Hội bạn quay video "Sóng bắt đầu từ gió" dịp 20-11 - Video: TIKTOK

Facebook, TikTok rộn ràng bài đăng, quà độc lạ mừng Ngày Quốc tế Đàn ông

Các anh em chính thức nhận được bó hoa thiết thực mùa 19-11 - Ảnh: MXH

Ngày Quốc tế Đàn ông 19-11 rộn ràng trên mạng xã hội khi Facebook, TikTok liên tục xuất hiện những bài đăng, hình ảnh và video gửi lời yêu thương đến cánh mày râu.

Nhiều bài đăng hài hước như "Góp hơn 60 triệu đồng, phụ nữ xóm Đoàn Kết, xã Yên Lãng làm 33 mâm cỗ đãi toàn thể nam giới nhân Ngày Quốc tế Đàn ông"; còn nhắc nhẹ hội chị em ngày này: "Những gì quan trọng tôi xin nhắc lại 3 lần: Ngày quốc tế đàn ông - Ngày quốc tế đàn ông - Ngày quốc tế đàn ông"...

Nhiều người tranh thủ dịp này để gửi lời chúc đến bố, chồng, bạn trai, đồng nghiệp và những người đàn ông thân thiết.

Bên cạnh những lời chúc vui nhộn, hài hước, không ít bài đăng còn khoe quà tặng như hoa, bánh, mỹ phẩm, quần áo và những món đồ thiết thực.

Ngày Quốc tế Đàn ông (19-11) do tiến sĩ Jerome Teelucksingh, giảng viên lịch sử khởi xướng tại Trinidad và Tobago vào năm 1999. Ông chọn ngày 19-11, cũng là ngày sinh nhật cha mình, nhằm tôn vinh những đóng góp của nam giới, đồng thời nâng cao nhận thức về sức khỏe, bình đẳng giới và xây dựng hình mẫu nam giới tích cực.

Tại Việt Nam, ngày này vẫn chưa phổ biến rộng rãi như ngày 8-3 hay 20-10. Tuy nhiên những năm gần đây, một số đơn vị, gia đình và cộng đồng mạng đã hưởng ứng bằng cách tặng quà, gửi lời chúc cho người yêu, người chồng hoặc đồng nghiệp nam.

Ngày Quốc tế Đàn ông 19-11 được hội chị em chúc mừng - Ảnh: LÊ HUY