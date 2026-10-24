Hoa sữa, ‘dự án ma’, Thừa Lỗi khiến chị em mê mệt gây sốt trend trong tuần

Mạng xã hội tuần qua rôm rả với loạt trend mới và những câu chuyện thu hút chú ý - Ảnh: PEXELS

Cuối tuần, cùng Tuổi Trẻ điểm qua trong tuần mạng xã hội có gì vui?

Rần rần "dự án ma"

"Dự án ma" là cách cư dân mạng gọi những kế hoạch được lên rất chỉn chu, hào hứng từ đầu nhưng mãi không thấy đâu, cứ nằm trên giấy hoặc bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Từ việc học ngoại ngữ, giảm cân, tập thể dục đến làm vlog hay tìm người yêu... tất cả đều có thể trở thành "dự án ma" nếu chỉ dừng ở ý tưởng mà không có hành động cụ thể.

Dân mạng nghĩ ra món "dự án ma" khá hài hước, mà trước đây người ta hay ám chỉ các dự án bất động sản không có thật hoặc chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn quảng cáo rầm rộ.

Thừa Lỗi cưỡi ngựa "ngầu lòi", hội chị em mê mẩn nhận làm... chồng!

Ngọc Điệm Thu - phim truyền hình Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Linh Hy, do Cúc Giác Lượng và Vương Huy đạo diễn. Với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, phim lên sóng từ ngày 12-10 trên Đài Truyền hình Hồ Nam và nền tảng Mango TV.

Lấy bối cảnh thời Dân quốc, phim xoay quanh mối tình giữa Ngưu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) - vị thiếu soái cao ngạo, độc đoán và Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm) - cô gái vô tình vướng vào vụ ám sát liên quan đến anh.

Từ những nghi kỵ ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm giữa những âm mưu và biến động thời cuộc.

Thừa Lỗi gây ấn tượng với ánh mắt sắc lạnh, thần thái đầy cuốn hút trong cảnh đánh bài của phim - Ảnh: WEIBO

Thừa Lỗi gây chú ý với tạo hình thiếu soái điển trai, thần thái cao ngạo. Những cảnh chia bài thuần thục, ánh mắt tự tin cùng màn cưỡi ngựa của anh càng tôn lên vẻ mạnh mẽ, phong trần khiến khán giả thích thú.

Thừa Lỗi còn ghi điểm qua những phân cảnh ghen tuông của người đem lòng yêu nhưng chưa có danh phận.

Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là khán giả nữ hào hứng nhận anh làm "chồng", thậm chí còn mong hóa thân thành nữ chính để được sánh đôi cùng nam thần màn ảnh.

Thừa Lỗi trong tạo hình thiếu soái, cưỡi ngựa đầy khí chất, toát lên vẻ phong trần và uy nghiêm trong phim - Ảnh: WEIBO

Khách Hàn Quốc order tên Kim, một thương hiệu cà phê in thành Kimchi gây bão mạng

Một khách hàng Hàn Quốc họ Kim (38 tuổi) đã gặp tình huống khó chịu khi mua cà phê tại Starbucks ở sân bay quốc tế Hong Kong. Khi đặt đồ uống, anh cung cấp họ Kim nhưng trên những ly nước anh nhận được lại in chữ Kimchi, vốn là tên món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc.

Ban đầu anh Kim không để ý, nhưng khi phát hiện sự việc, anh quay lại cửa hàng hỏi nhân viên. Người nhận đơn đã xin lỗi, giải thích do nhập nhầm tên chứ không có ý gì.

Tuy nhiên vị khách tên Kim không hài lòng với lời giải thích này, yêu cầu gặp quản lý. Theo người giám sát, nhân viên đã nhập Kim nhưng vô tình chọn thành Kimchi trong danh sách gợi ý.

Dẫu vậy, anh Kim cho rằng đây không đơn thuần là lỗi thao tác và yêu cầu cửa hàng xin lỗi, có biện pháp ngăn sự việc tái diễn. Đến ngày 20-10, sau khi Korea Herald liên hệ yêu cầu làm rõ, Starbucks Hong Kong đã gửi lời xin lỗi và cam kết cải thiện quy trình đào tạo.

Vị khách Hàn nói rằng mình tên Kim, nhưng nhận ly cà phê in tên Kimchi - Ảnh: The Korea Herald

Cô gái tặng hoa chị lao công lúc 3h sáng cùng câu nói ấm lòng

Một hành động nhỏ nhưng đầy ấm áp khiến cộng đồng mạng xúc động trong ngày 20-10. Khoảng 3h sáng, khi nhiều người còn say giấc, một cô gái trẻ đã chạy ra đường đứng chờ sẵn để tặng hoa cho chị lao công đang đẩy xe rác đi qua.

"20-10 vui vẻ nhé", cô gái nói và nhận lại lời đáp giản dị: "Cảm ơn nha" của chị lao công sau khi chị cởi vội chiếc găng tay đeo lúc quét đường để đón lấy bó hoa.

Khoảnh khắc ngắn ngủi này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về bình luận tích cực kiểu: một hành động nhỏ mà dễ thương quá, đọc thôi cũng thấy ấm lòng.

Kèm theo đó cũng có nhiều lời chúc sức khỏe gửi đến các chị lao công, những người vẫn miệt mài làm việc khi phố phường đã chìm vào giấc ngủ.

Cô gái tặng hoa cho cô lao công lúc 3h sáng - Video: MXH

Trà sữa, hoa sữa phủ sóng mạng xã hội dịp 20-10

Hoa sữa bỗng dưng phủ sóng mạng xã hội với đủ kiểu trend cười ra nước mắt. Đầu tiên là cành hoa sữa cắm ngang miệng ly trà sữa, thoạt nhìn tưởng món mới nhưng chủ yếu để bắt trend cho vui.

Có người còn tò mò bình luận không biết uống vào có thơm mùi hoa sữa như lời đồn hay không.

Chưa dừng lại ở đó, hoa sữa tự nhiên được đem ra làm quà tặng 20-10 theo phong cách lầy lội. Thay cho hoa hồng hay gấu bông, có người đòi tặng vài cành hoa sữa để chọc bạn bè, người yêu.

Trên mạng cũng xuất hiện đủ kiểu ảnh chế về loài hoa này, từ hội mê mùi hương mùa thu Hà Nội đến hội chỉ muốn chạy thật xa vì "mùi hoa sữa quá nồng".

Hoa sữa được chọn làm hoa cưới gây sốt mạng - Ảnh: MXH

Hoa sữa được bạn trẻ pha trò đu trend cười chảy nước mắt - Ảnh: MXH