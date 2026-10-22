Chú rể Bắc Ninh chọn hoa sữa làm hoa cưới, cô dâu và hai họ ngỡ ngàng

Cặp đôi Bắc Ninh chọn hoa sữa làm hoa cưới khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: NGUYỄN THỰC STUDIO

Từ cú va đầu ở nhà xe đến lời tỏ tình dưới cây hoa sữa

Nhắc đến chuyện tình yêu kéo dài 10 năm của mình, anh Lê Đức Trọng (24 tuổi, chuyên viên ngân hàng), đến từ phường Phù Khê, TP.Bắc Ninh vẫn bật cười khi nhớ lại lần đầu gặp vợ là chị Đàm Hồng Hạnh (24 tuổi, nhân viên văn phòng).

Ngày ấy, cả hai đang học lớp 9. Trọng là cậu học trò nghịch ngợm, còn Hạnh học giỏi. Trong một lần đi học muộn, anh tình cờ nhìn thấy cô bạn đi ngang qua. Vì mải ngắm, anh va đầu vào nhà xe, trán sưng lên.

Ấn tượng với cô gái ấy, Trọng mất hơn một tháng tìm kiếm tài khoản Facebook, rồi mới phát hiện người mình để ý học ngay lớp bên cạnh.

Sau một thời gian làm quen, anh quyết định tỏ tình dưới cây hoa sữa nhưng bị Hạnh từ chối. Không bỏ cuộc, chàng trai tiếp tục kiên trì theo đuổi.

Đến chiều 18-10-2016, Trọng một lần nữa ngỏ lời dưới cây hoa sữa bằng câu nói khiến cả hai nhớ mãi. "Mình bảo Nếu em không đồng ý thì anh cứ ở đây đến khi nào em sặc mùi hoa sữa mới thôi", anh Trọng kể lại.

Lần này, Hạnh đã đồng ý. Từ đó, ngày 18-10 trở thành cột mốc đặc biệt trong chuyện tình của đôi trẻ. Ngày 18-10-2026 cũng là ngày cưới của cả hai.

Hoa sữa trở thành "chứng nhân" tình yêu của cặp đôi - Ảnh: NGUYỄN THỰC STUDIO

Suốt những năm yêu nhau, cả hai thường hẹn hò trên con đường Nam Hồng ở Đồng Kỵ, nay thuộc phường Đồng Nguyên, TP.Bắc Ninh. Con đường có nhiều cây hoa sữa ấy đã chứng kiến không ít lần hẹn hò, giận dỗi rồi làm hòa của hai người.

Chị Hạnh kể mỗi khi đến mùa hoa sữa, chồng lại nhắc chuyện hái hoa tặng mình. Thậm chí, thời còn đi học, anh từng rủ chị ngắt vài cành mang về lớp để ngửi hương thơm.

"Suốt 10 năm, câu mình nghe rất nhiều là "Anh tặng hoa sữa nhé". Không phải năm nào anh ấy cũng tặng, nhưng cứ đến dịp thì anh ấy lại mang chuyện hoa sữa ra trêu", chị Hạnh chia sẻ.

Chú rể trèo cây hái hoa sữa làm bó hoa cưới tặng vợ

Cô dâu cho biết, cặp đôi rất yêu thích mùi thơm của hoa sữa - Ảnh: NGUYỄN THỰC STUDIO

Anh Trọng kể, trước ngày cưới, hai người từng có chút giận dỗi vì chưa chọn được loại hoa ưng ý. Thời điểm ấy lại gần ngày 20-10 nên việc tìm mua hoa cũng gặp khó khăn. Trong lúc đi đường, bắt gặp cây hoa sữa đang nở, anh chợt nghĩ đến việc dùng loài hoa này làm hoa cưới.

Để chuẩn bị món quà đặc biệt, chú rể phải tìm những cây hoa sữa ở con đường xưa rồi tự trèo lên hái. Vì cây khá cao, có lúc anh suýt bị ngã.

Mang hoa về, anh tiếp tục ngâm để xử lý phần nhựa rồi tự tay kết thành bó. Riêng công đoạn bó hoa mất khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.

"Mình ngâm hoa khoảng một ngày rồi mình mới bó lại. May quá, cuối cùng vợ không chê. Mình chọn đúng con đường hai đứa vẫn đi qua mỗi tối để hái hoa, như thể muốn mang một phần ký ức vào ngày cưới", anh Trọng chia sẻ.

Nhận bó hoa cưới, chị Hạnh bất ngờ vô cùng vì trước đó không nghĩ chồng thực sự chọn hoa sữa. Chị còn lo ngại hỏi anh đã hái hoa như thế nào, có gặp khó khăn hay bị sâu bọ trên cây hay không.

Không chỉ cô dâu, người thân hai bên cũng ngạc nhiên khi thấy chú rể mang bó hoa có mùi hương nồng nàn đến nhà gái.

"Mọi người hỏi sao không chọn hoa khác mà lại chọn hoa sữa. Mình bảo vì vợ thích nên mình tự làm. Em gái cô dâu khi bê tráp còn bị sặc, xin đổi chỗ vì mùi hoa quá nồng", anh Trọng cười, kể.

Sau đám cưới, khi hình ảnh bó hoa được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi tò mò. Có người hỏi hoa thật hay hoa giả, thậm chí người thân còn đến tận nơi sờ thử để kiểm chứng.

Chị Hạnh cho biết bản thân không nghĩ bó hoa cưới lại khiến mọi người thích thú đến vậy. Đặc biệt, cả hai khẳng định ý tưởng chọn hoa sữa không xuất phát từ trào lưu trên mạng xã hội, mà đơn giản chỉ vì loài hoa này gắn liền với chuyện tình của mình.

Cặp đôi có chuyện tình 10 năm trước khi đi đến hôn nhân - Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Văn Thực (34 tuổi), nhiếp ảnh gia tại Nguyễn Thực Studio, người ghi lại những khoảnh khắc trong đám cưới, cũng bất ngờ trước lựa chọn của cặp đôi. "Rất ít người nghĩ đến việc đưa hoa sữa vào đám cưới, nhưng chính sự phá cách ấy lại tạo nên điểm nhấn thú vị", anh Thực nhận xét. Trương Thị Cẩm Ly (24 tuổi), bạn cấp 3 của cô dâu, chia sẻ: "Ban đầu, tôi cứ nghĩ cặp đôi hái hoa cho theo trend rồi thay bằng hoa cưới khác. Nhưng không ngờ là hoa cưới thật. Không chỉ tôi mà rất nhiều người cũng bất ngờ về bó hoa cưới độc lạ này". Phan Thị Hà (25 tuổi), bạn của cặp đôi, cho biết: "Hương hoa này nồng nàn, riêng tôi thì thấy lạ khi đưa vào đám cưới". Còn anh Trọng chia sẻ nếu được lựa chọn lại, cả hai vẫn muốn sử dụng hoa sữa làm bó hoa cưới bởi đây không chỉ là loài hoa họ yêu thích mà còn gắn với kỷ niệm đặc biệt suốt những năm bên nhau. "Bọn mình vẫn chọn hoa sữa vì thứ nhất hoa đẹp, thứ hai là mình được tự tay chuẩn bị tặng vợ, thứ ba là kỷ niệm của hai đứa rất ý nghĩa", anh nói.