‘Một ngày trăm họ, một đời đôi ta’, trái tim cơ bắp và loạt trend gây sốt mạng xã hội tuần qua

Cùng Tuổi Trẻ điểm qua trào lưu tuần vừa rồi (9 đến 14-11) - Ảnh: PEXELS

Cùng Tuổi Trẻ điểm qua trào lưu tuần vừa rồi (9 đến 14-11).

Độc lạ trào lưu thả tim bằng cơ bắp

Trào lưu "Trái tim cơ bắp" (Bicep Heart) đang lan rộng trên TikTok và Instagram - Ảnh: TIKTOK

Trào lưu "Trái tim cơ bắp" (Bicep Heart) đang lan rộng trên TikTok và Instagram, thu hút đông đảo người tham gia nhờ cách tạo hình trái tim độc đáo từ cơ bắp và bàn tay.

Bắt nguồn từ Mỹ vào cuối tháng 10-2026 qua video của nữ TikToker Kavitha George, thu hút gần 6 triệu lượt xem sau 10 ngày, trào lưu nhanh chóng lan sang cộng đồng gym, calisthenics và nhiều quốc gia châu Á.

Để thực hiện, người chơi giơ một cánh tay, gập khuỷu tay và co cơ nhị đầu, sau đó khéo léo uốn cổ tay, đặt các ngón tay sát bắp tay để tạo thành hình trái tim.

Bên cạnh kiểu tạo dáng cá nhân, trào lưu còn được biến tấu theo nhóm đôi hoặc bạn bè.

Trong đó một người dùng bắp tay tạo khung trái tim, người còn lại đứng vào chính giữa để hoàn thiện bố cục.

Sự kết hợp đơn giản này mang đến những khung hình vừa độc đáo, vừa gần gũi, giúp người tham gia thỏa sức sáng tạo nội dung cùng nhau.

"Một ngày trăm họ, một đời đôi ta" - trend ảnh cưới khiến dân mạng thích thú

"Tiệc tàn chứ tình không tàn", "Lấy chồng nhất định phải chụp một bức như vậy" là những bình luận được nhiều người để lại dưới loạt ảnh theo trend "Một ngày trăm họ, một đời đôi ta" đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cô dâu chú rể tranh thủ lưu lại khoảnh khắc bên nhau khi tiệc cưới đã tàn, chỉ còn hai người giữa không gian ngổn ngang bàn ghế - Ảnh: MXH

Trào lưu ghi lại khoảnh khắc cô dâu chú rể ngồi cạnh nhau sau khi tiệc cưới kết thúc. Không còn khách khứa, những lời chúc tụng hay không khí náo nhiệt, trước mắt họ chỉ còn bàn ghế, bát đĩa ngổn ngang và người bạn đời vừa cùng mình bước sang một chặng đường mới.

Điểm thu hút của bức ảnh nằm ở sự tương phản giữa không khí đông vui trước đó và khoảng lặng sau buổi tiệc. Nếu trong ngày cưới, cô dâu chú rể phải tất bật tiếp đón hàng trăm khách mời thì khi mọi người lần lượt ra về, họ mới có khoảng thời gian dành riêng cho nhau. Khung cảnh có phần bừa bộn nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi, chân thực, gợi lên hình ảnh hai người cùng nhau bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Tại Việt Nam, trend bắt đầu lan rộng từ đầu tháng 11, được nhiều cô dâu chú rể hưởng ứng, chính khoảnh khắc bình dị sau ngày vui lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ của nhiều cặp đôi.

Trend khoe số đo cá nhân gây sốt TikTok

Từ chiều cao, cân nặng đến năm sinh, size giày hay size quần, loạt thông tin cá nhân đang được nhiều bạn trẻ công khai trên TikTok thông qua trend show số đo. Trào lưu nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cách thể hiện đơn giản, vui nhộn và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Những thông tin cá nhân được trình bày theo cách vui nhộn, bắt mắt trong các video theo trend khoe số đo - Ảnh: MXH

Thay vì giới thiệu bản thân bằng những dòng mô tả thông thường, người tham gia trend sử dụng hình ảnh bản thân khoe dáng kết hợp các thông số như một tấm hồ sơ thu nhỏ. Chỉ trong vài giây, người xem có thể biết được những đặc điểm cơ bản của chủ nhân video. Một số bạn trẻ còn thêm sở thích, món ăn, màu sắc, tính cách hoặc những thông tin thú vị để phần giới thiệu trở nên sinh động hơn.

Để bắt trend, người dùng thường tìm kiếm các mẫu video có sẵn trên CapCut hoặc sử dụng hiệu ứng từ ứng dụng Hypic. Sau đó, chỉ cần chọn template phù hợp, tải ảnh cá nhân lên và chờ hệ thống tự động xử lý là đã có thể hoàn thành một video giới thiệu bản thân bắt mắt.

Game "chữa ngọng L-N" hot rần rần với cả trăm nghìn người chơi

Trào lưu luyện phát âm L/N đang gây sốt trên mạng xã hội, bắt nguồn từ webgame "Nón Lá" do Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2001, quê Hưng Yên) phát triển chỉ trong 24 giờ nhờ ứng dụng AI.

Lấy cảm hứng từ trò chơi khủng long mất mạng quen thuộc trên trình duyệt, game nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Threads, Facebook và TikTok nhờ cơ chế điều khiển nhân vật bằng giọng nói. Người chơi phải phát âm chính xác các cụm từ dễ nhầm lẫn như "lòng lợn", "lúa nếp", "nón lá" để vượt chướng ngại vật.

Dù ban đầu hướng tới mục đích hỗ trợ người nói ngọng luyện phát âm, trò chơi lại trở thành thử thách giải trí khi ngay cả những người nói chuẩn cũng dễ bị "xoắn lưỡi" trước việc liên tục lặp lại hai phụ âm L/N ở tốc độ cao.

Game 'chữa ngọng L-N' hút cả trăm nghìn người chơi - Video: TTC

Trend mới của hội làm chồng: Lương 21 triệu vẫn nhận mình là kẻ hèn

Trào lưu "Alo, kẻ hèn lương tháng 21 triệu xin nghe" đang thu hút sự chú ý trên TikTok và Facebook với loạt video hài hước của các cặp đôi, vợ chồng.

Nội dung thường xoay quanh tình huống người chồng nhận cuộc gọi từ vợ và lập tức đáp lại bằng câu nói: "Alo, kẻ hèn lương tháng 21 triệu xin nghe".

Đằng sau cách xưng hô có phần tự giễu là màn "flex" thu nhập đầy khéo léo. Mức lương 21 triệu đồng được nhắc đến như một cách khoe tài chính trá hình, trong khi cụm từ "kẻ hèn" lại tạo tiếng cười khi khắc họa hình ảnh những ông chồng luôn nhún nhường trước quyền lực của "nóc nhà".

Sự đối lập giữa thu nhập và vị thế trong gia đình chính là yếu tố khiến trào lưu trở nên thú vị, dễ bắt chước và lan truyền rộng rãi.