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Nhiều điều không tâm linh còn đáng sợ hơn thứ Sáu ngày 13

tác giả
LÊ HUY
LÊ HUY
LÊ HUY

Không cần đến những câu chuyện tâm linh hay lời nguyền bí ẩn trong thứ Sáu ngày 13, đôi khi chỉ một câu nói hay tình huống rất đời thường cũng đủ khiến gen Z đứng hình mất 5 giây.

Không phải chuyện tâm linh, bạn đã biết những điều giới trẻ còn sợ hơn cả thứ sáu ngày 13 chưa? - Ảnh 1.

Có những điều giới trẻ còn sợ hơn cả thứ Sáu ngày 13 - Ảnh do AI tạo

Từ những pha quên trước quên sau đến các sự cố bất ngờ, tất cả đều có thể khiến một ngày thứ sáu  bình thường bỗng trở thành chuỗi ngày ám ảnh.

“Tháng này tiền phòng tăng nhé em!”: Nghe cô chủ trọ thông báo mà lòng chợt chùng xuống. Tiền lương thì vẫn vậy, tiền ăn tiền uống chưa kịp lo xong, giờ tiền phòng cũng rủ nhau tăng giá. Cuối tháng còn chưa tới mà ví đã lép kẹp, tài khoản thì muốn khóc.

Gửi tin nhắn xong phát hiện gửi nhầm nhóm: Đang nhắn tin say sưa, kể chuyện vô tư thì chợt nhận ra mình vừa gửi nhầm vào group công ty. Một giây trước còn bình thường, một giây sau tim đã đập loạn nhịp, tay vội vàng tìm nút thu hồi. Đáng sợ nhất là khi tin nhắn đã được mọi người xem, thậm chí còn có người kịp chụp màn hình. Lúc này chỉ muốn đội quần.

Vừa lướt mạng xã hội vừa buồn ngủ ,cái kết điện thoại rơi vào mặt: Nhiều người có thói quen nằm lướt điện thoại đến khi díp cả mắt mới chịu đi ngủ. Nhưng đúng lúc buồn ngủ nhất, tay bắt đầu lỏng ra và chiếc điện thoại bất ngờ rơi thẳng xuống mặt. Tưởng đâu sắp có một giấc ngủ ngon, ai ngờ lại nhận ngay một cú đau điếng. Đúng là muốn ngủ yên cũng không xong!

Nhắn tin “Ê, Alo” hoặc gọi tên bạn rồi mất hút: Một trong những tình huống khiến nhiều người trẻ vừa tò mò vừa khó chịu chính là nhận được tin nhắn “Ê”, “Alo” hoặc thấy bạn bè gọi tên mình nhưng sau đó lại im bặt. Chẳng biết đối phương có chuyện gì cần nói, nhờ vả hay chỉ đơn giản là gọi cho vui. Đúng là chưa biết chuyện gì xảy ra đã thấy sốt ruột ngang!

“Có chuyện này muốn kể, nhưng đừng sốc”: Nghe câu này là biết sắp có chuyện chẳng lành rồi. Bình thường không ai dặn trước như vậy cả. Thế nào cũng là chuyện tình cảm, chuyện bạn bè hay một pha drama nghe xong chỉ biết há hốc mồm. Miệng thì bảo không sốc, chứ trong lòng đã chuẩn bị tinh thần hóng chuyện tới bến. Đúng là bạn bè với nhau, chuyện gì cũng phải kể, mà kể là phải kể cho hết!

Gia hạn gói 4G nhưng quên hủy: Tưởng chỉ đăng ký dùng một tháng cho tiết kiệm, ai ngờ tháng sau tài khoản lại tự động bay tiền vì quên mất ngày gia hạn. Đến khi nhận được tin nhắn thông báo trừ tiền mới giật mình nhớ ra.

Khuya chủ nhật và chợt nhận ra ngày mai đã là thứ hai: Đây có lẽ là cảm giác quen thuộc với nhiều người sau một ngày nghỉ cuối tuần. Đang vui vẻ lướt điện thoại, xem phim hay nằm thư giãn thì chợt nhớ ra sáng mai phải dậy sớm đi làm, đi học. Nghĩ đến cảnh sáng mai phải dậy sớm, tự nhiên ngán ngang.

16h59 nhận được tin nhắn của sếp: Chỉ còn đúng một phút nữa là hết giờ làm, ai cũng đang trong tâm thế chuẩn bị ra về thì điện thoại bất ngờ sáng lên với tin nhắn từ sếp. Chưa cần biết nội dung là gì, chỉ riêng thời điểm xuất hiện cũng đủ khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Không biết là giao thêm việc, nhờ xử lý gấp hay thông báo một cuộc họp đột xuất. Bao nhiêu háo hức tan làm bỗng chốc bay biến, chỉ còn lại một nỗi lo mang tên: “Không biết hôm nay có được về đúng giờ không đây?”.

Bấm nhầm nút gọi video cho crush: Một giây trước còn đang âm thầm vào xem trang cá nhân, story hay ảnh đại diện của người ta, một giây sau đã thấy màn hình hiện dòng chữ “Đang gọi video…”. Chưa kịp định thần thì tim đã đập nhanh hơn cả lúc chạy deadline. Đáng sợ nhất là crush bắt máy!

Đang tắm thì cúp nước: Không có gì oái oăm hơn cảnh đang tắm ngon lành thì cúp nước. Người đầy xà phòng, tóc vẫn còn nguyên bọt, còn nước sạch để dự phòng lại chẳng biết ở đâu mà tìm. Lúc này, tắm chưa xong mà muốn khóc cũng không có nước để rửa mặt.

Vừa ra khỏi nhà thì phát hiện quên mang điện thoại: Vừa đi được một đoạn, chợt sờ túi không thấy điện thoại mới giật mình nhận ra mình đã để quên ở nhà. Cảm giác lúc đó chẳng khác nào thiếu mất một thứ rất quan trọng. Muốn quay lại lấy thì mất thời gian, mà đi tiếp thì cả ngày cứ thấy thiếu thiếu, không yên tâm.

Vừa nằm xuống giường thì nhớ ra chưa cắm sạc điện thoại: Đã nằm thoải mái, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì chợt nhớ điện thoại vẫn chưa cắm sạc, pin chỉ còn vài phần trăm. Lúc này lại phải phân vân giữa việc cố ngủ tiếp hay bật dậy tìm dây sạc.

Thứ Sáu ngày 13 (tiếng Anh: Friday the 13th) là ngày 13 rơi vào thứ sáu trong bất kỳ tháng nào.

Theo quan niệm dân gian tại nhiều quốc gia phương Tây, ngày này gắn liền với những điều xui xẻo, vận rủi và điềm gở.

Nỗi sợ mang tính mê tín đối với thứ Sáu ngày 13 thậm chí còn có tên gọi riêng trong tâm lý học là paraskevidekatriaphobia.

- Ảnh 1.Người ta bảo thứ Sáu ngày 13 đen đủi, mình thì...

TTO - Hôm nay là một thứ Sáu ngày 13, theo quan niệm phương Tây là một ngày xui xẻo. Vậy với những bạn trẻ này, chuyện gặp xui có liên quan đến thứ ngày?

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LÊ HUY
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    Chủ đề: tâm linh giới trẻ thứ 6 ngày 13 đen đủi

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