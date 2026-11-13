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Cách lãnh đạo hành xử sau sa thải quyết định niềm tin người ở lại

tác giả
BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Các đợt cắt giảm nhân sự liên tiếp tại nhiều doanh nghiệp đang khiến những nhân viên được giữ lại đặt câu hỏi về sự an toàn trong công việc, đòi hỏi người lãnh đạo hành xử khéo léo.

Cách lãnh đạo hành xử sau sa thải quyết định thái độ nhân viên ở lại - Ảnh 1.

Nhân viên có thể không nhớ từng câu trong một bản thông báo, nhưng sẽ nhớ cách lãnh đạo xuất hiện và hành xử khi đồng nghiệp của họ bị cho thôi việc - Ảnh: AI

Theo Forbes, cách lãnh đạo hành xử ngay sau khi cắt giảm nhân sự có vai trò quan trọng trong việc định hình văn hóa nơi làm việc, khôi phục niềm tin của những nhân viên ở lại.

Forbes dẫn nghiên cứu cho thấy quan niệm nhân viên "sống sót" sau cắt giảm sẽ biết ơn vì vẫn giữ được việc và từ đó chăm chỉ hơn không phải lúc nào cũng đúng. Phần lớn người được khảo sát cho biết năng suất của họ giảm, niềm tin vào tương lai của công ty cũng giảm.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy tình hình có thể khác nếu nhân viên đánh giá người quản lý của mình đang hiện diện, dễ tiếp cận và thẳng thắn. Tiến sĩ người Mỹ Margie Warrell, chuyên gia tư vấn lãnh đạo, đưa ra ba cách lãnh đạo có thể hỗ trợ những người ở lại sau các đợt cắt giảm.

Hiện diện thay vì biến mất phía sau những thông báo

Khi thông tin khó khăn được đưa ra, lãnh đạo có thể có xu hướng thu mình, giao tiếp chủ yếu qua các văn bản thông báo hoặc những bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh sơ suất.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo trực tiếp xuất hiện, nói chuyện với nhân viên và ở lại để trả lời các câu hỏi, kể cả những câu hỏi khó, quan trọng hơn việc chỉ gửi đi một thông điệp được trau chuốt.

Khi lãnh đạo ẩn sau màn hình hoặc những thông điệp quá khuôn mẫu, khoảng trống thông tin dễ bị lấp đầy bởi suy đoán và tin đồn. Thay vào đó, cần trực tiếp gặp nhân viên, tổ chức các cuộc trao đổi cởi mở và thể hiện sự hiện diện của mình.

Tạo cảm giác an toàn để nhân viên có thể đặt câu hỏi khó

Sau một đợt cắt giảm nhân sự, câu hỏi thường xuất hiện trong suy nghĩ của nhân viên là: "Tôi có phải người tiếp theo không?". Tuy nhiên, nhân viên có thể không nói thẳng điều này với lãnh đạo.

Khoảng cách quyền lực sau cắt giảm có thể lớn hơn, bởi nhân viên cho rằng lãnh đạo biết nhiều hơn về khả năng có thêm các đợt cắt giảm.

Vì vậy, người lãnh đạo không nên chỉ chờ nhân viên đến tiếp cận, mà cần chủ động tìm đến họ, nêu ra những điều họ có thể đang lo lắng, đặt câu hỏi cụ thể và lắng nghe mà không tỏ ra phòng vệ.

Thẳng thắn, kể cả khi chưa có đầy đủ câu trả lời

Một sai lầm dễ mắc phải là lãnh đạo đưa ra những lời trấn an mà họ không thể bảo đảm, chẳng hạn khẳng định rằng sẽ không có thêm đợt cắt giảm nào. Những lời nói nhằm khiến nhân viên cảm thấy dễ chịu hơn nhưng không chắc chắn về tính xác thực có thể gây tổn hại đến niềm tin.

Thay vào đó, lãnh đạo có thể nói rõ những quyết định thuộc về mình, điều gì đã biết, điều gì chưa biết và khi nào dự kiến có thêm thông tin. Sự thẳng thắn không nằm ở việc lời nói được trau chuốt đến đâu mà ở chỗ chúng có chân thật hay không.

Nhân viên có thể không nhớ từng câu trong một bản thông báo, nhưng sẽ nhớ cách lãnh đạo xuất hiện và hành xử khi đồng nghiệp của họ bị cho thôi việc.

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    Chủ đề: lãnh đạo nhân viên sa thải

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