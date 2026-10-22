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Trừ lương nhân viên đi làm trễ, chủ bị phạt đến 40 triệu đồng?

tác giả
LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ THU TÂM
LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ THU TÂM
LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ THU TÂM

Gần đây nhà tôi có việc đột xuất nên thỉnh thoảng đi làm trễ nhưng bà chủ cứ dọa trừ lương. Theo quy định, doanh nghiệp có được trừ lương khi nhân viên đi làm trễ không? (Một bạn đọc)

Trừ lương nhân viên đi làm trễ, người chủ bị phạt đến 40 triệu đồng? - Ảnh 1.

Một công nhân đang vận hành máy sắp xếp nhân chip - Ảnh minh họa: HỮU HẠNH

Trả lời vấn đề này, luật sư Nguyễn Thị Thu Tâm cho biết:

Nghị định 283 năm 2026 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) có hiệu lực từ ngày 10-9-2026 quy định: việc xử phạt doanh nghiệp dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương người lao động vi phạm nội quy lao động.

Tuy nhiên, quy định này không hoàn toàn mới vì việc xử phạt và mức phạt tiền tương tự đối với vi phạm này đã có trước đó theo Nghị định 12 năm 2022 và nay được thay thế bằng Nghị định 283.

Cụ thể, theo điểm c khoản 3 Điều 25 Nghị định 283 quy định vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất thì người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng khi có hành vi "dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động".

Theo khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 283 thì mức phạt tiền này áp dụng đối với cá nhân.

Đối với doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam bị mức phạt tiền cao gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân, tức là từ 40-80 triệu đồng.

Cần lưu ý là ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động có hành vi vi phạm nêu trên còn bị buộc trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động.

Cũng cần lưu ý là theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, các hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm có (xếp theo mức độ nhẹ nhất đến nặng nhất): khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; cách chức; sa thải.

Khi người lao động vi có hành vi vi phạm được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp hoặc đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc do pháp luật về lao động có quy định ở mức bị xử lý kỷ luật, người sử dụng lao động cần phải thực hiện xử lý kỷ luật theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục luật định.

Trong đó phải bảo đảm có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên; bảo đảm quyền tự bào chữa của người lao động...

Trên thực tế, có thể do cảm thấy bản thân có lỗi ở chỗ không thể thu xếp tốt thời gian nên nhiều người lao động đã chấp nhận để doanh nghiệp trừ lương vào những ngày đi làm trễ.

Song như đã nêu ở trên, khi nhân viên đi làm trễ, doanh nghiệp không được tự ý áp dụng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương. Việc xử lý vi phạm của doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

Do vậy, trong trường hợp có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người động có thể khiếu nại hoặc khởi kiện.

Trừ lương nhân viên đi làm trễ, chủ bị phạt đến 40 triệu đồng - Ảnh 2.Phòng nhân sự nhắc nhở khi chúng tôi 'đúng giờ về là đứng dậy ra về'

Chúng tôi đã nỗ lực để hoàn thành việc trong ngày, không trễ deadline, không bỏ việc nhưng bị phòng nhân sự nhắc nhở khi 'đúng giờ về là đứng dậy ra về'.

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LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ THU TÂM
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    Chủ đề: phạt tiền đi trễ trừ lương người lao động

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