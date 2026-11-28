Các đại biểu hào hứng vì đã có những trải nghiệm thú vị tại thành phố mang tên Bác - Ảnh: DUYÊN PHAN

Với chủ đề "Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI" và thông điệp "Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực", đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức chương trình tôn vinh dành riêng cho lực lượng thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực, đồng thời ra mắt mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031.

Để lịch sử tiếp tục được kể trên không gian mạng

Những nhà sáng tạo nội dung số tích cực được Trung ương Đoàn vinh danh trên toàn quốc tham quan chuồng cọp tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng, các đại biểu đã tham gia hành trình tìm hiểu những địa chỉ đỏ tại TP.HCM, trong đó có Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử, Hầm chứa vũ khí Biệt động Sài Gòn…

Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là lần đầu đặt chân đến một địa danh lịch sử mà còn là dịp được trực tiếp nhìn lại những câu chuyện từng biết qua sách vở.

A Lăng Brắc, một nhà sáng tạo nội dung đến từ xã Đông Giang (Đà Nẵng), cho biết đây là lần thứ hai anh đến TP.HCM nhưng là lần đầu tiên tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Anh chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi được nghe giới thiệu về những chứng tích chiến tranh, những mất mát mà người dân Việt Nam phải gánh chịu, trong đó có hậu quả của chất độc hóa học.

Chuyến tham quan giúp anh hiểu sâu hơn về sự hi sinh của các thế hệ đi trước và thêm tự hào về hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

Làm công việc nương rẫy tại quê nhà, A Lăng Brắc bắt đầu sáng tạo nội dung từ những điều gần gũi trong cuộc sống thường ngày.

Ban đầu, anh chỉ dùng điện thoại ghi lại công việc trên rẫy, cảnh sinh hoạt ở bản làng rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Khi được nhiều người quan tâm, anh đầu tư thêm thiết bị quay phim nhỏ để ghi lại hình ảnh quê hương một cách sinh động hơn.

Đến nay, những video về cuộc sống lao động, cảnh sắc và con người vùng cao của anh đã trở thành cầu nối đưa hình ảnh bản làng đến gần hơn với cộng đồng mạng.

TikToker Lộc Ánh Thu xây dựng dấu ấn cá nhân từ câu chuyện của cô gái dân tộc Tày sống tại Hà Giang. Thu đưa chất liệu quê hương vào các tình huống hài hước, đời thường, gần gũi khán giả trẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khi đó, Bùi Hữu Quý đến từ Huế cho biết những hình ảnh, tư liệu tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh khiến anh không khỏi xúc động.

Có những câu chuyện khi chỉ đọc qua sách vở, người trẻ khó hình dung hết mức độ khốc liệt. Nhưng khi trực tiếp đứng trước những chứng tích và nghe thuyết minh, cảm xúc trở nên chân thực hơn.

Quý cho rằng đây là trải nghiệm đáng nhớ, giúp người trẻ có thêm sự đồng cảm với những mất mát của thế hệ đi trước. Những câu chuyện lịch sử cần được tiếp tục kể lại để các bạn trẻ hôm nay hiểu hơn về giá trị của hòa bình.

Chủ kênh TikTok Aries Dương xúc động khi tham quan và tìm hiểu tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Còn bạn Bùi Thị Hoài, chủ kênh Review Cao Bằng, cho biết kênh được xây dựng tập trung giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa và những trải nghiệm tại quê hương.

Hoài bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia chương trình, gặp gỡ những người trẻ cùng đam mê sáng tạo nội dung. Với cô, đây cũng là cơ hội để có thêm tư liệu, cảm hứng và kinh nghiệm, từ đó đầu tư những sản phẩm chất lượng hơn, góp phần quảng bá hình ảnh Cao Bằng đến đông đảo công chúng.

Người trẻ kể chuyện di tích bằng ngôn ngữ số

Anh Hồ Viết Hải (hai.goodvibe) tại Bảo tàng Lịch sử - Ảnh: LÊ HUY

Hồ Viết Hải (hai.goodvibe) cho biết điều anh cảm thấy ý nghĩa nhất khi tham quan bảo tàng là được tiếp cận nhiều hơn với các di tích lịch sử, cổ vật, đặc biệt là những tư liệu về lịch sử miền Nam.

Chàng trai đến từ Hà Nội chia sẻ anh đã có cơ hội tìm hiểu lịch sử ở nhiều nơi của đất nước. Nhưng tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, anh được tiếp cận thêm nhiều tư liệu và cổ vật để tham khảo. Anh Hải nói, chuyến tham quan cũng là dịp để anh trau dồi thêm kiến thức lịch sử, từ đó có thể truyền đạt lại cho khán giả của mình.

Là một nhà sáng tạo nội dung, anh Hải muốn truyền tải đến các bạn trẻ thông điệp rằng lịch sử có thể được học bằng nhiều cách. Bên cạnh việc học lịch sử trên lớp, trên giảng đường, người trẻ có thể trực tiếp đến các bảo tàng để tìm hiểu.

"Khi các bạn nhìn vào những mô hình rất trực quan ở bảo tàng, chúng ta sẽ dễ dàng tưởng tượng hơn về việc ông cha ta đã gìn giữ đất nước ngày xưa như thế nào, lịch sử Việt Nam đã phát triển ra sao. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng học và yêu lịch sử hơn", anh Hải chia sẻ.

Các nhà sáng tạo nội dung số tham quan bảo tàng và hầm chứa vũ khí Biệt động Sài Gòn - Ảnh: DUYÊN PHAN - LÊ HUY

3 nhóm nội dung thiết kế thành ba hành trình trải nghiệm Theo chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, trong khuôn khổ liên hoan, Trung ương Đoàn và Thành đoàn TP.HCM lựa chọn 3 nhóm nội dung để thiết kế thành ba hành trình trải nghiệm dành cho các đại biểu. Trong đó, hành trình tham quan các địa chỉ đỏ mong muốn mang đến cho các nhà sáng tạo nội dung những trải nghiệm và chất liệu thực tế. Chị Trân cho rằng các địa chỉ đỏ nổi tiếng đã được giới thiệu, tuyên truyền qua nhiều kênh. Tuy nhiên, vẫn còn không ít di tích, địa danh lịch sử chưa được nhiều người biết đến. Vì vậy, sự tham gia của những nhà sáng tạo nội dung số có thể tạo thêm cách tiếp cận mới, giúp lịch sử đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. "Chúng tôi mong muốn các bạn sẽ là những người sản xuất, sáng tạo nên những sản phẩm số tích cực, giới thiệu và lan tỏa thông tin về các di tích lịch sử. Qua những câu chuyện được các bạn chia sẻ, nhiều người dân sẽ biết đến, tìm hiểu và có thêm mong muốn tìm về những địa chỉ này", chị Trân chia sẻ.