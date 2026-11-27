Kpă Sa thu hút người xem nhờ những thước phim bình dị, gần gũi về đời sống văn hóa người dân Tây Nguyên - Ảnh: NVCC

Kpă Sa (sinh năm 1996), hiện sinh sống tại Gia Lai, là một trong 99 đại biểu được Trung ương Đoàn tôn vinh là thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, ở lĩnh vực lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc.

Hiện anh đang hoạt động chính ở kênh TikTok mang tên Chú Sa với hơn 60.000 người theo dõi. Anh chủ yếu chia sẻ đời sống thường ngày của mình cũng như những người Gia Rai ở Tây Nguyên, từ chuyện làm nông, sinh hoạt đến các món ăn mang hương vị quê nhà.

Ghi lại những nét văn hóa từ cuộc sống thường ngày

Kpă Sa cho biết anh bắt đầu xây dựng kênh TikTok từ năm 2023, ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là ghi lại cuộc sống thường ngày của mình. Đến đầu năm 2024, một video ghi lại cảnh dọn dẹp vườn nhà, bẻ bắp rồi luộc ăn bất ngờ thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, đặc biệt đối với văn hóa của người Gia Rai, anh quyết định phát triển kênh để lan toả và giữ gìn văn hóa của dân tộc mình.

Vừa làm nông để trang trải cuộc sống, đồng thời duy trì việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Kpă Sa cho biết với anh điều này không tạo ra áp lực quá lớn. Những gì diễn ra trong cuộc sống thường ngày như ở vườn, chuyện đi nương rẫy, thu hoạch hay chế biến món ăn vốn đã là chất liệu để anh kể chuyện và chia sẻ với mọi người.

Trong các video, Kpă Sa thường giới thiệu những món ăn quen thuộc của người Gia Rai như canh cà, lá mì xào, củ khoai mì giã muối ớt kiến vàng… Đây cũng là những món thường xuất hiện trong các buổi tiệc, lễ hội của cộng đồng.

"Tôi muốn ghi lại cách chế biến những món ăn gắn với đời sống người dân quê mình, góp phần lưu giữ những nét văn hóa mà tôi lo rằng sau này có thể dần mai một", Kpă Sa nói.

Những chất liệu đời thường, gần gũi với người dân Gia Rai được Kpă Sa ưu tiên trong các video của mình - Ảnh: NVCC

Các công đoạn quay, dựng video đều do anh tự thực hiện. Có những ngày sáng đi làm, chiều tối anh lại tranh thủ quay, dựng những thước phim để chia sẻ với mọi người. Dù có mệt, anh cho biết vẫn cảm thấy vui khi nội dung của mình được người xem đón nhận, yêu thương.

Sự đón nhận của cộng đồng cũng mang đến cho anh những cơ hội mới, trong đó có việc được các nhãn hàng mời hợp tác, tạo thêm điều kiện để phát triển bản thân. Trước đó, anh cũng nhận cúp vinh danh KOL tại chương trình Gia Lai Creator Day 2026.

Mong những nét đẹp văn hóa Tây Nguyên được lan tỏa xa hơn

Được Trung ương Đoàn ghi nhận và mời tham gia chương trình tôn vinh thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 tại TP.HCM, Kpă Sa cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và biết ơn sự yêu thương, ủng hộ của mọi người.

Với anh, sự ghi nhận này là điều đáng trân trọng trong hành trình làm nội dung, khi những video về cuộc sống và văn hóa quê hương được nhiều người quan tâm, đón nhận.

Không đặt những mục tiêu quá xa xôi, trong thời gian tới Kpă Sa vẫn muốn tiếp tục ghi lại những điều thân thuộc trong cuộc sống, từ công việc thường ngày đến những món ăn, tập quán và nét văn hóa của cộng đồng mình.

Anh hy vọng những thước phim ấy sẽ được nhiều người xem, yêu mến và góp phần đưa nét đẹp văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng.

Kpă Sa là 1 trong 99 đại biểu được mời dự Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra tại TP.HCM ngày 28 và 29-11.