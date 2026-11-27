Yin Ying và chồng là Feng Yabin điều hành quán ăn chỉ giao tiếp bằng nụ cười và ngôn ngữ ký hiệu - Ảnh: QQ

Sau khi chọn món, khách chỉ vào món ăn trên quầy và nhận lại một nụ cười thay cho xác nhận từ chủ quán - cô Yin Ying và chồng là Feng Yabin điều hành. Cả hai đều bị suy giảm thính lực.

Quán ăn chỉ giao tiếp bằng cử chỉ và nụ cười

Theo báo SCMP, Feng có thể nghe khá tốt nhờ máy trợ thính và nói chuyện lưu loát. Tình trạng của Yin nghiêm trọng hơn nên cô chủ yếu giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Hai người có người con 7 tuổi, không bị suy giảm thính lực.

Thấy vợ thích xem các video về ẩm thực trên mạng, Feng quyết định dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mở quán chuyên bán bánh cuốn hấp.

Món ăn này được gọi là cheung fun - món đường phố phổ biến của Quảng Đông. Bánh có lớp vỏ bột gạo hấp mỏng, bên trong có thể có nhân thịt bò băm, trứng hoặc tôm nguyên con.

Feng từng học mỹ thuật tại một trường dành cho sinh viên có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp, anh làm thiết kế hoạt hình tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Khi trở về quê, anh mở một xưởng vẽ, dạy trẻ khiếm thính học vẽ.

Anh cũng tự tay trang trí quán ăn, phủ các bức tường bằng tranh hoạt hình và hình minh họa ngôn ngữ ký hiệu, trong đó có những hình ảnh về việc nấu ăn của vợ. Feng cho rằng các hình vẽ này có thể giúp khách hàng hiểu hơn về cách giao tiếp của hai vợ chồng. Quán cũng tuyển dụng những nhân viên bị suy giảm thính lực.

Tại quán, thực khách có thể chỉ vào các món được in trên quầy để gọi món. Yin đáp lại bằng một nụ cười tươi. Không có những lời chào hỏi hay trao đổi bằng lời nói thông thường, việc gọi món vẫn diễn ra thuận tiện thông qua cử chỉ và ngôn ngữ ký hiệu.

Bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội

Quán bắt đầu được chú ý trên mạng vào tháng 1-2025, sau khi một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với khoảng 300.000 người theo dõi đến quán và nói rằng mình không có tiền trả cho bữa ăn.

Thay vì từ chối, Yin quyết định làm bánh cuốn hấp miễn phí cho người này. Không dừng lại ở đó, hai vợ chồng còn đưa cho anh toàn bộ số tiền mặt đang có tại quầy và nói rằng anh có thể quay lại nếu cần giúp đỡ.

Sau đó, người có ảnh hưởng này quay lại cảm ơn hai vợ chồng bằng cách khắc chân dung họ trên một chiếc lá rồi tặng lại cho quán. Anh cũng đăng video về cuộc gặp gỡ lên mạng.

Video khiến nhiều người biết đến câu chuyện và tìm cách ủng hộ hai vợ chồng. Hai người sau đó cũng đặt một thông báo tại quán, mời những người đang gặp khó khăn đến dùng bữa miễn phí. Họ cũng thường xuyên phục vụ miễn phí cho sinh viên bị suy giảm thính lực và công nhân vệ sinh.