Nhiều bạn trẻ chọn đi cà phê giữa đêm, tại các quán có lều tạm được dựng giữa trời - Ảnh: PHẠM TUẤN

Rạng sáng 26-11, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống còn 15 độ C, trời rét. Ghi nhận thời điểm 1h sáng, dọc các quán cà phê ven hồ Tây (Hà Nội), nhiều bạn trẻ vẫn ngồi uống cà phê ngoài trời, trò chuyện cùng bạn bè giữa tiết trời lạnh.

Thời điểm 0h15, nhiệt độ Hà Nội ghi nhận xuống 16 độ C; tới 1h sáng giảm xuống còn 15 độ C, trời rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Vượt 15km để được trải nghiệm cà phê ngoài trời giữa đêm rét

Nhóm bạn trẻ ngồi cà phê giữa đêm lạnh ở Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, sau 0h, quán cà phê Thung lũng hoa hồ Tây (Hà Nội) vẫn đông khách. Nhiều bạn trẻ ngồi uống cà phê trong các lều tạm do quán dựng ngoài trời.

Quán bố trí chỗ ngồi và đệm bên trong lều để khách tránh rét. Bên trong, các cặp đôi, hội nhóm ngồi cà phê trò chuyện rôm rả giữa đêm.

Quán bố trí chỗ ngồi và đệm bên trong lều để khách tránh rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Càng về đêm, trời càng rét nhưng tại các bàn được bố trí ở khu vực ngoài trời, nhiều bạn trẻ vẫn chọn ngồi uống cà phê tại đây.

Khu vực bên ngoài trời vẫn có nhiều người lựa chọn để ngồi dù trời Hà Nội càng về đêm càng lạnh - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngọc Ánh (không đội mũ) cùng bạn vượt hơn 15km từ Xuân Phương lên Tây Hồ để trải nghiệm cà phê giữa đêm rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nhà ở khu vực phường Xuân Phương (Hà Nội), bạn Nguyễn Ngọc Ánh (18 tuổi, sinh viên) vẫn vượt hơn 15km lên hồ Tây để ngồi uống cà phê giữa đêm cùng bạn.

"Thấy quán cà phê này chill nên chúng em chọn tới đây để thử trải nghiệm đi cà phê giữa đêm. Dù nay trời lạnh nhưng cảm giác đi cà phê muộn cũng khá thú vị và đáng nhớ, cảm giác rất thích" - Ngọc Ánh chia sẻ.

Xu hướng đi cà phê, đi chơi, sinh hoạt vào ban đêm được nhiều bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z lựa chọn - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các quán cà phê ban đêm đông đúc các bạn trẻ

Một quán cà phê hoạt động lúc 1h sáng tại Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài địa điểm trên, theo ghi nhận, dọc hồ Tây, thời điểm 1h sáng, nhiều quán cà phê cũng mở cửa đón khách uống cà phê giữa khuya. Bên trong, quán nào cũng đông đúc, đa phần là các bạn trẻ.

Xa Thị Quỳnh Như (thứ 3 từ ngoài vào) cùng nhóm bạn đi cà phê lúc Hà Nội 1h sáng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chọn cho mình một quán cà phê bên trong nhà được trang trí Giáng sinh ấm áp để tránh gió lạnh, bạn Xa Thị Quỳnh Như (20 tuổi, sinh viên) cùng nhóm bạn ngồi nhâm nhi ly nước ấm nóng, ngắm Hà Nội vào thời điểm giữa đêm.

"Bình thường, chúng em đi cà phê cùng nhau từ lúc 19h30, tùy theo tâm trạng, còn đa phần thì 1-2h sáng cả nhóm mới về.

Chúng em cũng thường xuyên đi cà phê vào lúc giữa đêm, thường vào giữa tuần, nhưng nếu bận quá thì sẽ đi vào thời điểm cuối tuần. Em thấy đi cà phê buổi đêm muộn thoải mái hơn ban ngày, dễ chịu hơn, dù trời hôm nay hơi rét" - Quỳnh Như chia sẻ.

Cà phê, tô tượng thời điểm 1h sáng tại một quán cà phê ở Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngồi cà phê giữa đêm lạnh, hai bạn trẻ đốt lửa sưởi ấm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các hàng quán ven đường cũng đông đúc các bạn trẻ ăn uống lúc nửa đêm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Dọc hồ Tây, dù trời lạnh, thời điểm giữa đêm vẫn có nhiều bạn trẻ chọn ngồi ven hồ uống cà phê đón gió - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nhóm bạn trẻ nhảy theo các trend trên TikTok lúc 1h sáng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài các bạn trẻ, thời điểm 1h sáng vẫn có nhiều người lao động đội rét để mưu sinh - Ảnh: PHẠM TUẤN

Một người đàn ông nhặt đồng nát lúc đường phố Hà Nội không còn bóng người - Ảnh: PHẠM TUẤN