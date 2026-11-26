Thời tiết Bắc Bộ rét - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 26-11, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa rào rải rác. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh.

Từ chiều tối hôm qua đến sáng nay 26-11, từ TP Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to, lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 26-11:

TP Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-16 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-16 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rào rải rác, có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.