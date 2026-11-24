Chiều 24-11, nhiều bạn trẻ đến sớm check-in "Concert quốc gia" Muôn sắc Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 24-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ giảm 3-6 độ C.

Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo chiều tối và đêm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Tại Hà Nội dự báo trời có mây, có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Đối với khu vực sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm), nơi diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, dự báo từ 16h đến 24h đêm nay, thời tiết ít khả năng có mưa, xác suất dưới 10%. Tuy nhiên, trời rét, kèm gió.

Lúc 16h chiều nay, nhiệt độ tại khu vực sân Mỹ Đình phổ biến 19-20 độ C, sau đó giảm dần về đêm, xuống khoảng 17 độ C. Người dân và du khách đến tham dự chương trình cần chủ động mặc đủ ấm để bảo đảm sức khỏe.

Như vậy, thời tiết tạnh ráo, ít khả năng có mưa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân thưởng thức trọn vẹn "Concert quốc gia" Muôn sắc Việt Nam, đặc biệt là màn trình diễn pháo hoa dự kiến kéo dài tổng cộng 17 phút.

Dự báo thời tiết ở sân Mỹ Đình tối nay không mưa, song trời gió rét - Ảnh: NAM TRẦN

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh đêm 24 và sáng 25-11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đêm 24 và ngày 25-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ tối nay đến sáng 26-11, khu vực từ Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ trưa và chiều 26-11, mưa lớn ở khu vực từ Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Tuy nhiên, từ khoảng chiều tối và đêm 27-11 đến sáng 30-11 khu vực từ Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiễu động gió đông trên cao và dải hội tụ nhiệt đới.