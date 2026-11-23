Miền Trung khả năng sẽ có hai đợt mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Tối 23-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra hai đợt mưa lớn diện rộng liên tiếp từ đêm mai (24-11) đến hết tháng 11.

Theo đó, đợt mưa lớn đầu tiên ở Trung Bộ diễn ra từ tối 24 đến đêm 25-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh.

Dự báo mưa lớn tập trung từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến 80-180 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Trước đó, từ đêm nay đến đêm mai (24-11), khu vực Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét trở lại.

Đối với đợt mưa lớn diện rộng thứ hai, khả năng diễn ra từ 27 tới 30-11. Theo nhận định ban đầu của cơ quan khí tượng, đợt mưa này phức tạp hơn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông.

Dự báo mưa lớn tập trung ở khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai và phía đông Đắk Lắk. Trong đó, lượng mưa tại khu vực từ thành phố Huế đến phía đông Đà Nẵng có thể đạt 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong đợt mưa đầu từ ngày 24 đến ngày 26-11, sườn đón gió của đèo Ngang và đèo Hải Vân có thể xuất hiện mưa rất to, tập trung ở khu vực phía nam Huế và phía bắc Đà Nẵng.

Sang đợt mưa sau, vùng ảnh hưởng có xu hướng dịch chuyển vào khu vực từ phía nam Đà Nẵng đến Gia Lai.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định ban đầu về khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk trong khoảng từ ngày 25 đến ngày 30-11.

Cụ thể, sông Kiến Giang và Thạch Hãn ở Quảng Trị có thể đạt báo động 1-2, sông Bồ và sông Hương ở thành phố Huế đạt báo động 2-3, sông Vu Gia - Thu Bồn ở Đà Nẵng đạt báo động 1-2 và có nơi trên báo động 2.

Sông Trà Khúc và sông Vệ ở Quảng Ngãi đạt báo động 2-3, sông Sê San trên báo động 1, sông Kôn - Hà Thanh ở Gia Lai đạt báo động 2 và có nơi trên báo động 2.

Sông Ba ở Đắk Lắk đạt báo động 1-2 và có nơi trên báo động 2, các sông nhỏ có thể đạt báo động 2-3 và có nơi trên báo động 3, trong khi các sông ở Khánh Hòa dao động quanh báo động 1.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, đô thị và nơi tập trung dân cư, đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.



