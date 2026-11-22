Dự báo thời tiết tuần từ ngày 22 đến 28-11:

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tuần này, thời tiết Bắc Bộ từ khoảng đêm 23 đến 25-11 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét. Từ khoảng ngày 24 đến 26-11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vài nơi, từ ngày 24 đến 25-11 mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét.

Quảng Trị đến TP Huế và phía bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 25-11 khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tuần từ ngày 22 đến 28-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH