Người dân uống nước giúp giải nhiệt giữa thời tiết nắng nóng trưa 20-11 - Ảnh: HỮU DUY

Trưa 20-11, nắng nóng bao phủ nhiều tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu vực trung tâm tại TP.HCM. Dưới cái nắng gay gắt, người đi đường che kín cơ thể bằng áo khoác, khẩu trang, kính râm, găng tay.

Càng về trưa, nắng càng gắt, hơi nóng hầm hập trên mặt đường.

Đang chăm sóc cây xanh dọc đường Võ Nguyên Giáp, bà Trang cho biết thời tiết những ngày gần đây có phần oi bức hơn, nhất là vào buổi trưa.

Đặc thù công việc phải thường xuyên làm việc ngoài trời, bà Trang cho hay bản thân vẫn còn may mắn khi phần lớn thời gian làm việc dưới những tán cây, nhờ đó cảm giác oi bức cũng vơi đi phần nào.

Anh Nguyễn Vinh Phương, một tài xế giao hàng công nghệ, phải liên tục di chuyển trên đường để giao hàng.

Anh cho biết những ngày nắng gắt, ngoài áo khoác và khẩu trang, anh còn mang thêm găng tay, vớ để hạn chế ánh nắng tiếp xúc với da. Trong túi đồ nghề, anh luôn có sẵn một chiếc quạt cầm tay để tranh thủ giải nhiệt mỗi khi dừng xe nghỉ ngơi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết Nam Bộ phổ biến mây thay đổi, ban ngày chủ đạo là nắng. Cường độ nắng tăng dần về trưa và chiều, khiến không khí trở nên oi nóng.

Tại TP.HCM, ban ngày trời nắng mạnh, cảm giác oi bức về trưa chiều với nhiệt độ cao nhất ở khoảng 33-35 độ C.

Hình ảnh người dân TP.HCM dưới cái nắng oi bức:

Nhân viên một công ty cây xanh cho biết thời tiết những ngày gần đây có phần oi bức hơn, nhất là vào buổi trưa - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Dưới thời tiết nắng nóng, người dân tham gia giao thông trang bị áo khoác chống nắng, găng tay, kính râm - Ảnh: HỮU DUY

Người lao động dưới thời tiết nắng nóng phải tìm cách nghỉ ngơi giữa những bóng râm - Ảnh: HỮU DUY

Du khách trang bị thêm dù để tránh thời tiết nắng nóng gay gắt - Ảnh: HỮU DUY

Nắng nóng giữa trưa khiến người lao động càng thêm vất vả - Ảnh: HỮU DUY

Những ngày này, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng sớm và buổi trưa khoảng 13 độ C có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ em - Ảnh: HỮU DUY