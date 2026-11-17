Trước khi đón không khí lạnh, hôm nay thời tiết miền Bắc tiếp tục nắng ấm - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 17-11, dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hiện đang có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía bắc nước ta.

Do đó, trạng thái thời tiết nắng nhiều, ít mưa ở miền Bắc và miền Trung chỉ còn kéo dài hết hôm nay.

Từ ngày mai 18-11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung. Từ đêm 19-11, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, có nơi mưa to.

Từ đêm 19 đến 21-11, ở Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Về nhiệt độ, từ đêm 18-11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Từ ngày 19-11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, khu vực Quảng Trị, Huế trời lạnh.

Trước khi không khí lạnh về, hôm nay ở Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Dự báo từ đêm 18-11, miền Bắc trời trở rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Tại Hà Nội, hôm nay 17-11 thời tiết nắng oi duy trì trong ngày với nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ C.

Tuy nhiên, trạng thái nắng ấm sẽ sớm khép lại khi không khí lạnh tràn về từ trưa và chiều 18-11. Đợt không khí lạnh này khiến thủ đô chuyển mưa, mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai 18-11 giảm còn khoảng 27 độ C, từ đêm trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 21 độ C.

Sang ngày 19-11, nền nhiệt tiếp tục đi xuống, cao nhất chỉ còn 22 độ C, thấp nhất khoảng 19 độ C.

Khoảng đêm 19-11, không khí lạnh được tăng cường khiến trời rét sâu hơn, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 15-16 độ C, cao nhất dao động 20-22 độ C.

Dự báo, những ngày rét này, thời tiết Hà Nội chủ yếu âm u, ít nắng và duy trì đến hết tuần. Phải từ khoảng ngày 23-11, nắng mới có khả năng quay trở lại, nền nhiệt theo đó cũng dần nhích lên.

Chủ động vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi Để chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực Trung Bộ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp. Các địa phương phải chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Đối với không khí lạnh, rét, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, các địa phương cần rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh thiệt hại do dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín. Cùng với đó cần chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.