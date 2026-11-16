Gió mùa sắp về, 26 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ cần chủ động ứng phó mưa rét, gió mạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng đêm 18-11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm - Ảnh: NAM TRẦN

Tối 16-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn gửi các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, rét và gió mạnh trên biển do không khí lạnh gây ra trong những ngày tới.

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện có một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía bắc nước ta.

Dự báo hình thế thời tiết nắng ấm, ít mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn duy trì hết ngày 17-11. Từ khoảng ngày 18-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm từ đêm 18-11.

Từ khoảng đêm 19-11, gió mùa đông bắc sẽ tăng cường, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 18 đến ngày 19-11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to và từ đêm 19 đến 21-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trên biển, từ trưa và chiều 18-11, khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ chiều và đêm 19-11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đối với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, Ban Chỉ đạo yêu cầu thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương phải chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đồng thời chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Đối với không khí lạnh, rét, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, các địa phương cần rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh thiệt hại do dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín.

Cùng với đó cần chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.