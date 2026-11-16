Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Gió mùa sắp về, 26 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ cần chủ động ứng phó mưa rét, gió mạnh

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Dự báo không khí lạnh tràn về giữa tuần này sẽ gây mưa lớn ở miền Trung, gió mạnh trên biển và thời tiết chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 26 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ chủ động các biện pháp ứng phó.

Gió mùa sắp về, đề nghị 26 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ ứng phó mưa rét, gió mạnh - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng đêm 18-11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm - Ảnh: NAM TRẦN

Tối 16-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn gửi các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, rét và gió mạnh trên biển do không khí lạnh gây ra trong những ngày tới.

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện có một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía bắc nước ta.

Dự báo hình thế thời tiết nắng ấm, ít mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn duy trì hết ngày 17-11. Từ khoảng ngày 18-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm từ đêm 18-11.

Từ khoảng đêm 19-11, gió mùa đông bắc sẽ tăng cường, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C. 

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 18 đến ngày 19-11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to và từ đêm 19 đến 21-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. 

Trên biển, từ trưa và chiều 18-11, khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. 

Từ chiều và đêm 19-11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đối với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, Ban Chỉ đạo yêu cầu thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương phải chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. 

Đồng thời chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Đối với không khí lạnh, rét, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, các địa phương cần rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh thiệt hại do dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín.

Cùng với đó cần chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Gió mùa sắp về, đề nghị 26 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ ứng phó mưa rét, gió mạnh - Ảnh 2.Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, liệu có mưa gió, rét như đợt vừa diễn ra?

Dự báo từ khoảng 18-11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh (gió mùa đông bắc) với cường độ có khả năng tương đương đợt rét vừa diễn ra.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mưa lớn gió mùa đông bắc không khí lạnh mạnh Rét đậm Biển Đông

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất