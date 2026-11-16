Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, liệu có mưa gió, rét như đợt vừa diễn ra?

Dự báo trong đợt rét tới, vùng núi cao như Sa Pa nhiệt độ sẽ xuống dưới 10 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 16-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện đang có một khối không khí lạnh từ phía Trung Quốc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo ngày 18-11, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19 đến ngày 20-11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18 đến 19-11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18-11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19-11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Đối với khu vực Hà Nội, ngày và đêm 18-11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng trưa và chiều 18-11, gió mùa đông bắc sẽ ảnh hưởng đến thủ đô và từ đêm trời chuyển rét.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội trong ngày 19-11 khoảng 18 độ C, cao nhất 23 độ C. Từ đêm 19-11, khi không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt thủ đô hạ thấp hơn trong ngày 20 và 21-11, dự báo nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ C, cao nhất 20-21 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ khoảng đêm 19 đến 21-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa khoảng từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Mưa lớn do không khí lạnh gây ngập sâu ở xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa hôm 9-11 - Ảnh: THANH TUẤN

Trên biển, từ trưa và chiều 18-11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19-11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Như vậy, đợt không khí lạnh sắp tới có thể gây rét tương đương đợt gió mùa đông bắc xảy ra từ 8-11. Còn mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng không lớn bằng.

Tuy nhiên, người dân cần đề phòng trong mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trước đó từ khoảng đêm 8-11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh hiếm gặp trong 10 năm trở lại đây dù xảy ra đúng quy luật. Đợt không khí lạnh này gây rét diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ngày tại một số nơi giảm xuống dưới 10 độ C như Sa Pa (Lào Cai) 6,2 độ C, Đồng Văn (Tuyên Quang) 9,1 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4,9 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất cũng xuống hơn 14 độ C. Không khí lạnh còn gây mưa lớn và gió mạnh tới cấp 6-8, giật cấp 7-10 ở các đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý. Gió mạnh trên biển khiến hai tàu hàng lớn đang hoạt động ngoài khơi bị đánh dạt vào bờ, mắc cạn ở bờ biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) và gần khu vực Lăng Cô (Huế). Không chỉ trên biển gió mạnh mà ở các vùng biển ven bờ dọc từ Thanh Hóa trở vào đến khu vực biển phía đông của Khánh Hòa đều xuất hiện gió mạnh, cường độ cấp 5-6, giật cấp 7-8. Gió mạnh như gió bão khiến cây xanh, chậu hoa, bảng quảng cáo, phông rạp đám cưới... đổ ngã tại Đà Nẵng, Huế, Phú Yên và một số địa phương khác. Thống kê riêng của Đà Nẵng có hơn 555 cây xanh và 1 cột điện bị gãy đổ. Đồng thời, mưa lớn diện rộng ở miền Trung làm 2 người bị thương, 1 nhà đổ sập, 72 nhà tốc mái, 9 nhà bị sạt lở, gần 5.000 nhà bị ngập lụt và 13 điểm trường bị thiệt hại. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông ở các tỉnh miền Trung cũng bị sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông.