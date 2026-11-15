Sao giữa tháng 11 rồi TP.HCM vẫn còn mưa?

Những nhiễu động vẫn còn tồn tại trên khu vực Nam Bộ gây ra mưa trong hôm nay và ngày mai - Ảnh: WD

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân mưa chủ yếu do nhiễu động gió đông trên cao.

Những nhiễu động trên cao vẫn còn tồn tại 1-2 ngày tới, sau đó mưa trên khu vực giảm. Đây là những trận mưa vào cuối mùa mưa ở Nam Bộ. Mưa vào thời điểm giữa, cuối tháng 11 như trận mưa hôm nay không có gì bất thường.

Dự báo chi tiết hơn, cơ quan khí tượng cho biết chiều tối nay khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông ở khoảng gần một nửa diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, vài nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng mưa vừa, mưa to khả năng tập trung ở Đồng Nai, Tây Ninh, phía bắc và trung tâm TP.HCM, vùng nội đồng và khu vực dọc biên giới Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nhiễu động gió đông trên cao còn tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ đến khoảng ngày 16-11 sau đó giảm dần.