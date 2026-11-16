Thời tiết hôm nay 16-11: Bắc Bộ lạnh, sương mù, Nam Bộ chiều tối có mưa

Thời tiết Nam Bộ đang trong giai đoạn kết thúc mùa mưa - Ảnh: C.T

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 16-11, thời tiết Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế sáng sớm có sương mù, ngày nắng, vùng núi trời lạnh.

Nam Bộ và các khu vực khác nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với Nam Bộ, đây là những trận mưa cuối mùa.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 16-11:

TP Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 27-31 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 -23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.