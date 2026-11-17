Mưa lớn ở trung tâm Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vào sáng 10-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 18 đến 23-11, trong đó ngày 18 và 19, phía bắc tỉnh này có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa và dông, phía nam có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Tổng lượng mưa phổ biến dưới 20mm/24 giờ.

Từ đêm 19 đến hết ngày 22-11, toàn tỉnh nhiều mây, phía bắc tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, phía nam tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ có điểm mưa to và dông. Tổng lượng mưa phía Bắc phổ biến 50-100mm/24 giờ, cục bộ có nơi cao hơn 150mm/24 giờ; phía Nam phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm/24 giờ.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ). Từ ngày 20 đến 23-11, trên các sông phía bắc tỉnh Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức trên dưới báo động 1; các sông phía nam tỉnh mực nước có dao động.



Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư và địa điểm sơ tán; tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có nguy cơ xảy ra thiên tai, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai, đê, kè, hồ đập, công trình giao thông và các khu vực xung yếu thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các sự cố, nguy cơ mất an toàn công trình.

Phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để theo dõi thông tin vận hành, điều tiết, xả lũ, kịp thời thông báo đến người dân vùng hạ du về thời gian, lưu lượng xả lũ và các nguy cơ có thể xảy ra để chủ động phòng tránh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế, đồng thời triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế tối đa thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các trường học bị ngập sâu, chia cắt.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng phối hợp với các địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đặc biệt là các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và các ngầm tràn, đập tràn.