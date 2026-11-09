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Dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có nơi mưa rất to

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Sáng 9-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi thông tin dự báo mưa lớn từ phía nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có nơi mưa rất to - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập tuyến đường 2 Tháng 4 (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 22-9 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo đó, từ ngày 9-11 đến đêm 10-11, phía nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn và dông với lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn (>100mm/3 giờ), trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 11-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ sáng sớm đến đêm 9-11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9-11 đến đêm 11-11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 250 - 450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Mưa lớn khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 12-11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Trên biển, trong ngày và đêm 9-11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rào và dông; vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Tại Khánh Hòa, theo các bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 5 ngày tới, trên địa bàn tỉnh này xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, mưa tập trung trong 3 ngày từ 9 đến 11-11.

Từ đêm 8-11 đến ngày 9-11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ đêm 9-11 đến đêm 11-11, có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Ngày 12-11 có mưa, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có nơi mưa rất to - Ảnh 3.Mưa lớn, nước tràn vào nhà dân ở Bắc Nha Trang

Mưa lớn dồn dập trút xuống từ sáng 16-10, khiến nước tràn vào nhà người dân khu vực phía bắc Nha Trang.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: thủy điện mưa lớn xã lũ ngập lụt ​​Khánh Hòa

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