Mưa cuối mùa còn rải rác, TP.HCM và Nam Bộ nắng sẽ gắt hơn

Thời tiết Nam Bộ và TP.HCM nắng tăng, mưa cuối mùa rải rác rồi kết thúc mùa mưa - Ảnh: P.Q.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết trong ngày 16-11 tại Nam Bộ và TP.HCM phổ biến trời mây thay đổi, có lúc trời chuyển nhiều mây khiến nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31-34 độ C. Mưa cuối mùa diễn ra vào chiều tối.

Về diễn biến mưa, những cơn mưa dông sẽ xảy ra ở khoảng dưới 1/2 diện tích khu vực với thời gian mưa sẽ tập trung về thời điểm chiều tối, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Vùng mưa vừa, mưa to khả năng tập trung ở Lâm Đồng, phía bắc Đồng Nai, Tây Ninh, phía bắc TP.HCM, khu vực vùng nội đồng và dọc biên giới của An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

TP.HCM, ban ngày trời nắng và mây đan xen với nhau. Trong chiều tối nay có mưa tập trung chủ yếu khu vực phía bắc (Bình Dương cũ), Củ Chi, Hóc Môn cũ, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Khu vực trung tâm và phía nam (Cần Giờ, Nhà Bè, Vũng Tàu cũ) trời ít mưa hơn hoặc chỉ có mưa rào và dông vài nơi.

Trong 2 ngày tới khả năng những cơn mưa dông chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi trên khu vực Nam Bộ, ngày nắng nhiều và cường độ nắng mạnh hơn.