Nhiệt độ ở TP.HCM và Nam Bộ những ngày gần đây tăng nhanh về trưa, mức nhiệt chênh nhau với sáng sớm là khoảng 13 độ C - Ảnh: NGỌC LÂN

Sáng sớm mát dịu, đến trưa nắng gắt oi bức

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam và dự kiến từ thứ bảy (21-11) mới suy yếu dần. Hình thái thời tiết này khiến nhiệt độ khu vực giảm nhẹ vào sáng sớm.

Tuy không khí lạnh khiến nhiệt độ sáng sớm tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ giảm nhẹ, nhưng nhanh chóng tăng cao vào buổi trưa. Mức chênh lệch nhiệt độ trong ngày khoảng 13 độ C có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ em.

Nhiệt độ ngoài trời tại TP.HCM có thể lên đến 35 độ C. Nắng nóng gây cảm giác oi bức khiến người đi đường và lao động ngoài trời khó chịu.

Đang trồng cây dọc vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp (phường Bình Trưng), ông Trần Công Nghĩa (47 tuổi) cho biết thời tiết những ngày gần đây có phần oi bức hơn trước.

"Nói chung trời nắng nóng hơn nên mình cũng cảm thấy mệt hơn, cơ thể cũng thay đổi. Chúng tôi làm ở đây thì khoảng 2 tiếng lại vào nghỉ một lần để lấy sức tiếp tục công việc", ông Nghĩa chia sẻ.

Bà Hà Thị Thư (56 tuổi, ngụ phường Gia Định) cho biết những ngày gần đây, thời tiết buổi sáng và buổi trưa có sự khác biệt rõ rệt.

Sáng sớm trời khá mát, nhưng đến trưa nắng nóng gay gắt khiến bà thấy dễ mệt mỏi khi ra đường. Bà cũng phải chú ý hơn đến việc che chắn khi đi ra ngoài.

Ông Nghĩa uống nước liên tục khi làm việc giữa trời nắng trưa 19-11 - Ảnh: NGỌC LÂN

Coi chừng cơ thể không kịp thích nghi

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM - nhận định mức chênh lệch nhiệt độ 13 độ C giữa sáng sớm và buổi trưa là khá lớn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe khi cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

Trong đó, người cao tuổi và người có bệnh nền, trẻ em là nhóm người dễ bị tác động thời tiết này.

PGS Ngọc phân tích, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm bộc phát các cơn hen suyễn, khiến người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) bị khó thở nhiều hơn, hoặc làm cho bệnh nhân cao huyết áp gặp các cơn tăng huyết áp đột ngột.

Với trẻ em, do hệ hô hấp của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, việc thay đổi nhiệt độ quá chênh lệch khiến sức khỏe của trẻ dễ bị suy giảm, dễ dẫn đến mất nước hoặc mắc cảm cúm.

Ở những người trưởng thành, sức khỏe tốt, dù ảnh hưởng không rõ rệt như ở người già hay người có bệnh nền, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ lớn vẫn gây ra cảm giác khó chịu.

Dưới góc độ đông y, lương y Trần Nam Hoàn - Phó chủ tịch Hội Đông y TP.HCM - cho biết khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, cơ thể cần có thời gian để thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.

Việc đột ngột chuyển từ môi trường nóng sang lạnh hoặc ngược lại, có thể khiến hệ mạch máu và các cơ quan trong cơ thể không kịp điều chỉnh, từ đó có thẻ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trước sự thay đổi nhiệt độ, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên có khoảng thời gian chuyển tiếp phù hợp giữa các môi trường nóng và lạnh, giúp cơ thể từng bước thích nghi, hạn chế những tác động bất lợi do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Người dân nên uống nước ở nhiệt độ phù hợp, tránh uống nước quá lạnh hoặc quá nóng. Hạn chế ra ngoài trời nắng nóng khi không cần thiết. Khi phải di chuyển ngoài trời, cần đội nón, mặc trang phục che chắn phù hợp hoặc sử dụng phương tiện có máy lạnh để giảm tác động trực tiếp của nhiệt độ cao.