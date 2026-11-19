Nam Bộ, TP.HCM nhiệt độ chênh lệch lớn, người già và trẻ em rất dễ mắc bệnh - Ảnh: LÊ PHAN

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết không khí lạnh từ phía bắc vẫn đang tiếp tục được khuếch tán xuống phía nam, từ thứ bảy (21-11) mới suy yếu dần. Hình thái này khiến nhiệt độ giảm.

Trong khi trên các tầng khí quyển trên cao khối khí biển Tây Thái Bình Dương vẫn hoạt động mạnh nhưng có trục vắt qua Bắc Trung Bộ.

Những nhiễu động ở rìa phía nam của áp cao (nằm ở Nam Bộ) dù hoạt động yếu nhưng vẫn có tác động đến thời tiết của miền Nam trong 3 ngày tới.

Trong hôm nay (19-11) thời tiết Nam Bộ ít mưa, mưa dông chỉ xảy ra chủ yếu ở vùng bán đảo Cà Mau, các nơi khác hầu như không mưa.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, đem lại cảm giác oi bức khó chịu vào trưa sang chiều. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 23-27 độ C, bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ C.

Từ ngày 20 đến 21-11 khối khí biển trên cao suy yếu rút nhẹ ra phía đông và hạ dần trục xuống phía nam gây sự bất ổn định trong tầng khí quyển, những nhiễu động trong đới gió đông trên cao sẽ hoạt động mạnh hơn và mưa sẽ gia tăng ở Nam Bộ.

Mưa sẽ xảy ra ở khoảng gần 1/3 diện tích khu vực, tập trung chủ yếu cho các tỉnh miền Tây về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết vẫn nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo sáng sớm trời có chút se lạnh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao rất bất lợi cho sức khỏe, nhất là người già và trẻ em.