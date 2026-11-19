Miền Trung thời tiết lại có mưa to - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 18-11 đến ngày 19-11, do ảnh hưởng không khí lạnh nên thời tiết ở Nghệ An và Hà Tĩnh mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Từ chiều nay đến ngày mai, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Mưa dông kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tại Bắc Bộ trời mưa rét.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối có nơi mưa dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 19-11:

TP Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-19 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-19 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.