Hôm nay 17-11, thời tiết cả nước nắng - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 17-11, thời tiết Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế sáng sớm sương mù, ngày nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối mưa dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ bắt đầu kết thúc mùa mưa, trời trở nên oi bức hơn.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 17-11:

TP Hà Nội có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.