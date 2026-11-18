Sáng 18-11, trời Hà Nội nhiều mây, có sương mù, không còn nắng oi như hôm qua - Ảnh: C.TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 18-11, không khí lạnh đang tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, trời không còn nắng oi như hôm qua, nhiệt độ lúc 7h phổ biến từ 22-25 độ C.

Dự báo khoảng trưa nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19 đến 20-11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 19-11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, dự báo ngày và đêm nay có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 18-11, trời chuyển rét.

Dự báo đêm nay và đêm mai, nhiệt độ thủ đô sẽ giảm xuống khoảng 18-19 độ C. Từ ngày 20-11, khi gió mùa tăng cường, nhiệt độ tiếp tục hạ thêm khoảng 3-4 độ C.

Dự báo từ hôm nay miền Bắc chuyển rét, vùng núi rét đậm - Ảnh: NAM TRẦN

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm mưa ở miền Bắc giảm dần. Còn khu vực Bắc Trung Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khoảng chiều và đêm 19 đến đêm 21-11, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đối với thời tiết biển, từ trưa và chiều 18-11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19-11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

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