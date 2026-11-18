Dịp Giáng sinh, cuối năm TP.HCM và Nam Bộ dự báo sẽ có những ngày lạnh dưới 20 độ C do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh khuếch tán - Ảnh: T.L

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những năm El Nino hoạt động mạnh, đặc trưng khí hậu Nam Bộ sẽ bộc lộ rất rõ qua nền nhiệt cao, khô hạn và xâm nhập mặn gay gắt. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc vắng bóng hoàn toàn những ngày se lạnh.

Đặc biệt, vào cuối tháng 12 và trong tháng 1, khi các đợt không khí lạnh ở phía Bắc hoạt động mạnh và khuếch tán sâu xuống phía Nam, nền nhiệt vào sáng sớm tại TP.HCM và Đông Nam Bộ sẽ giảm đáng kể.

Cụ thể, nhiệt độ tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một có thể trượt xuống dưới 20 độ C; riêng khu vực Tà Lài có thể xuống dưới 17 độ C, mang lại cảm giác se lạnh rõ rệt.

Như vậy dịp Giáng sinh, năm mới người dân Nam Bộ và TP.HCM cũng có thể có những ngày thời tiết dễ chịu.

Ngoài ra, từ nay đến đầu năm 2027, khu vực vẫn có nguy cơ đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, thậm chí là những trận mưa to đến rất to bất thường.

Trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết sẽ có sự xáo trộn mạnh do khí quyển chưa ổn định. Cần chú ý các hình thái thời tiết cực đoan có thể xuất hiện.