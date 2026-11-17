Đợt mưa lớn gây ngập lụt trên địa bàn xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk vào ngày 12-11 - Ảnh: MINH CHIẾN



Ngày 17-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó không khí lạnh tăng cường, gió mạnh và mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 19 đến ngày 21-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, từ ngày 18-11 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.

Từ chiều và đêm 19-11, vùng biển phía bắc giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Trước tình hình trên, sở yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát dự báo thời tiết, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó.

Khu vực ven biển phải quản lý chặt tàu thuyền, thông báo phương tiện tránh vùng nguy hiểm, chuẩn bị lực lượng cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an toàn các khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè.

Tại đồng bằng và ven biển, nhất là phía đông tỉnh, cần rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ở nhà không bảo đảm an toàn, vùng có nguy cơ ngập sâu; khơi thông cống rãnh, kiểm tra đê kè, công trình xung yếu và hướng dẫn người dân thu hoạch nông sản, thủy sản đã đến kỳ.

Ở khu vực trung du, miền núi, phải chủ động di dời dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; bố trí lực lượng canh gác tại ngầm tràn, đường ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện phải vận hành theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Những hồ nhỏ, hồ xung yếu, hư hỏng hoặc đang thi công không được giữ mực nước cao và phải cảnh báo sớm cho người dân trước khi xả qua tràn.

Cũng trong ngày 17-11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ ngày 8 đến 12-11 tại các địa phương phía đông tỉnh.

UBND tỉnh đặc biệt yêu cầu theo dõi sát thời tiết, mực nước sông suối, không chủ quan trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp. Phải đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, tuyệt đối không để người dân đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đường tràn và những vị trí đã được cảnh báo nguy hiểm.