Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi câu cá ở đập thủy điện Sông Ba Hạ

Lực lượng chức năng phát hiện, đưa thi thể người đàn ông bị nước cuốn vào bờ - Ảnh: A.T

Ngày 14-11, lãnh đạo UBND xã Suối Trai, Đắk Lắk xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Hồ Văn Xuân (55 tuổi, trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa), người bị mất tích khi đi câu cá tại khu vực bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ.

Theo đó, sau hai ngày đêm tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, đến 8h50 sáng 14-11, thi thể ông Xuân được phát hiện trôi dạt về phía hữu ngạn sông Ba, đoạn qua khu vực Bãi Dinh, xã Đức Bình Tây, cách nơi mất tích khoảng 2km về phía hạ lưu thủy điện Sông Ba Hạ.

Trước đó, sáng sớm 12-11, ông Xuân rời nhà đến khu vực bờ tràn đập thủy điện Sông Ba Hạ, thuộc buôn Xây Dựng, xã Suối Trai để câu cá.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, người thân không thấy ông trở về nên tổ chức tìm kiếm và trình báo Công an xã Suối Trai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Suối Trai huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 11 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk) cùng người dân địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đến sáng 14-11, lực lượng tìm kiếm phối hợp người dân xã Đức Bình Tây phát hiện thi thể ông Xuân trôi dạt trên sông Ba.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trong đợt mưa lũ từ ngày 11 đến 12-11 tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, ngoài trường hợp ông Xuân còn có hai người tử vong do nước lũ.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Tuân (46 tuổi, trú thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ) bị nước cuốn khi đi bắt cá; và trường hợp em Nguyễn Thị Thanh Lài (11 tuổi, trú thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1) được người dân phát hiện thi thể dưới ruộng nước.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chủ quan, tuyệt đối không lội qua sông, suối, ngầm tràn khi nước dâng cao, chảy xiết, kể cả tại những vị trí quen thuộc hoặc nơi có mực nước tưởng chừng không quá sâu.

Người dân cũng không tự ý vớt củi, đánh bắt cá hay di chuyển qua khu vực ngập nước để tránh nguy cơ bị cuốn trôi, đe dọa tính mạng. Khi phát hiện khu vực nguy hiểm, cần nhanh chóng tìm nơi an toàn và chờ lực lượng chức năng hỗ trợ.