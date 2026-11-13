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Cầu gỗ dài nhất Việt Nam 800m vừa sửa chữa lại bị lũ cuốn trôi

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Cầu gỗ Ông Cọp ở Đắk Lắk (trước là Phú Yên) vừa được khắc phục sau trận lũ năm 2025, nay tiếp tục bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn lại khoảng 3m đầu cầu.

Các tuyến giao thông qua Phú Yên đã thông suốt - Ảnh 1.

Cầu gỗ Ông Cọp nối xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: A.T

Sáng 13-11, nước lũ trên nhiều tuyến giao thông ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã rút, người dân có thể đi lại bình thường. Các tuyến quốc lộ 1, 1D, 19C và một số tuyến đường tỉnh như ĐT641, ĐT642, La Hai - Đồng Hội đã thông xe. Tuy nhiên, một vài tuyến đường nội đồng, liên thôn vẫn còn ngập.

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, cho biết trong trận mưa lũ ngày 11-11, nước sông Bình Bá dâng cao đã cuốn trôi cầu gỗ Ông Cọp, chỉ còn lại khoảng 3m ở khu vực đầu cầu.

Địa phương đã rào chắn, cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại khi thời tiết chưa đảm bảo an toàn. Trước đó, sau trận lũ tháng 11-2025, cây cầu này cũng bị cuốn trôi và chỉ mới được khắc phục trong năm nay.

Theo ông Biên, việc sửa chữa, khắc phục cầu sẽ do nguồn kinh phí tư nhân thực hiện. Tuy nhiên, hiện nước sông vẫn còn lớn nên chưa thể triển khai.

Cầu Ông Cọp nằm gần quốc lộ 1 là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, dài khoảng 800m, rộng 2m. Cầu được dựng bằng gỗ và tre nứa, chủ yếu phục vụ người đi bộ, xe đạp, xe máy, là tuyến giao thông quan trọng giúp người dân hai bên bờ sông gồm xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài qua lại.

Cũng tại khu vực phía Đông tỉnh, ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh, cho hay mưa lũ làm sập một phần cầu dân sinh tại thôn Hà Rai, đồng thời gây sạt lở khoảng 40m đường dẫn vào cầu, khiến một số hộ dân bị chia cắt.

Trước tình hình này, địa phương đã huy động lực lượng túc trực, giăng dây cảnh báo và di dời người dân đến nơi an toàn. Sau khi nước rút, chính quyền sẽ tiến hành đổ đất, sửa chữa tạm cầu để phục vụ việc đi lại.

Các tuyến giao thông qua Phú Yên đã thông suốt - Ảnh 2.

Cầu gỗ Ông Cọp là cây cầu chính kết nối người dân 2 bên bờ sông Bình Bá - Ảnh: A.T

Các tuyến giao thông qua Phú Yên đã thông suốt - Ảnh 4.

Khu vực đường ven Đập Tam Giang, xã Tuy An Đông người dân đã đi được trở lại - Ảnh: A.T

Các tuyến giao thông qua Phú Yên đã thông suốt - Ảnh 5.

Sập cầu dân sinh tại thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông số cập nhật lúc 8h ngày 13-11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ có mực nước 102,91m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 2,09m. Lưu lượng nước về hồ đạt 746m³/s. Đơn vị vận hành đang xả nước qua tràn với lưu lượng 1.236m³/s, đồng thời vận hành các tổ máy phát điện với lưu lượng 400m³/s.

Tổng lưu lượng nước xả về hạ du 1.636m³/s, hiện hồ đang mở 12 cửa xả.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16h ngày 12-11, mưa lũ khiến 1.126 căn nhà bị ngập, 3 căn nhà bị tốc mái. Toàn tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 1.211 hộ với 3.408 người đến nơi an toàn.

Riêng tại xã Đồng Xuân, mưa lũ gây thiệt hại 109ha lúa và hoa màu, gồm 30,6ha lúa, 72ha cây hằng năm và 6,5ha cây lâu năm. Hệ thống công trình thủy lợi bị gãy đổ, bồi lấp, sạt lở khoảng 2,9km; một con bò bị chết.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ từ 8h ngày 11-11 đến 8h ngày 12-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 90 - 200mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Xuân Lãnh 316,6mm, Sơn Long 296mm, Hòa Thịnh 239mm và Sơn Hội 217mm.

Dự báo từ trưa 12-11 đến chiều tối 13-11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các vùng trũng thấp tiếp tục ở mức cao.

Chính quyền các địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán người dân và lập chốt cảnh báo tại các tuyến đường ngập sâu, cầu tràn, điểm sạt lở.

Cầu gỗ dài nhất Việt Nam vừa sửa chữa lại bị lũ cuốn trôi, các tuyến giao thông qua Phú Yên đã thông suốt - Ảnh 6.Nhiều vùng ở Phú Yên lũ chia cắt, học sinh nghỉ học

Nước lũ đổ về khiến nhiều xã, phường phía đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây) bị chia cắt giao thông. Một số trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.


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    Chủ đề: xã Đồng Xuân mưa lũ nước rút mưa lớn ngập lụt

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