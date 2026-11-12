Hơn 1.800 nhà dân ở tỉnh Gia Lai bị ngập, cô lập trong mưa lũ

Nhiều vùng thấp trũng quanh lưu vực sông Hà Thanh thuộc vùng đô thị Quy Nhơn, Tuy Phước bị ngập lụt do mưa lớn - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 12-11, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các sở ngành, xã phường triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai thông tin tới nay, mưa lũ đã làm 1.857 nhà dân bị ngập, cô lập, có 5 nhà bị tốc mái.

Trong đó các địa phương có nhiều nhà dân bị ngập lụt là phường Quy Nhơn Bắc với 1.605 hộ.

Phường Quy Nhơn Đông có 19 hộ bị ngập khoảng 0,5m. Xã Xuân An có 140 hộ bị cô lập, xã Canh Liên 67 hộ bị cô lập.

Mưa lớn kèm sạt lở đất khiến giao thông một số tuyến đường, ngầm tràn bị ngập cục bộ, hư hỏng như tại quốc lộ 1D, cầu suối Bà Lương, đèo Nha Sam, tuyến ĐH1…

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi điều kiện đi lại, tổ chức dạy học không đảm bảo an toàn. Tới ngày 12-11, có gần 17.000 học sinh các trường khu vực ngập lụt được cho nghỉ học.

Người dân phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, dùng xuồng di chuyển trong khu dân cư do ngập lụt - Ảnh: TẤN LỰC

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai dự báo từ đêm 12 đến sáng 13-11, khu vực phía đông tiếp tục có mưa vừa, mưa to tới rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Đến trưa 13-11, dự báo mưa lớn có thể giảm dần.

Từ chiều tối nay, lũ trên lưu vực sông Hà Thanh có xu hướng giảm dần.

Trên lưu vực sông Kôn, lũ vùng hạ lưu có xu hướng tăng. Lúc 16h mực nước tại trạm Thạch Hòa đạt 7,03m, trên báo động 2, dự kiến lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh vào đêm nay, sau đó giảm chậm.

Trên lưu vực sông Ba, các trạm đo ghi nhận mực nước dưới mức báo động 1 và đang có xu hướng giảm thêm.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, mưa lớn có thể tiếp diễn tại một số khu vực, nhất là Vân Canh và vùng thượng nguồn sông Hà Thanh.

Nguy cơ mưa lũ kéo dài dẫn tới ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất tại các khu dân cư. Một số công trình đê điều, cầu, đường đã xuất hiện hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ tiếp diễn.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu sơ tán ngay người dân các nơi nguy hiểm Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn hệ thống tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, kể cả khi mưa giảm, nước lũ tạm thời rút. Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa. Sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Đồng thời yêu cầu các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, ứng trực 24/24 giờ. Tổ chức theo dõi sát tình hình mưa lũ, chủ động thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống. Kịp thời kiểm tra, xử lý các vị trí xung yếu, công trình có nguy cơ mất an toàn. Lãnh đạo các xã phường được giao trực tiếp chỉ đạo, nắm chắc tình hình địa bàn. Tổ chức sơ tán ngay người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không chờ đến khi xảy ra sự cố mới triển khai.