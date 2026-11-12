Flycam 'rốn lũ' Hòa Thịnh lại ngập trong lũ

Chiều 12-11, nước lũ vẫn còn ngập một số đoạn ở tuyến đường trung tâm xã Hòa Thịnh - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 12-11, phóng viên Tuổi Trẻ đã tiếp cận "rốn lũ" xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk. Theo ghi nhận tuyến đường chính vào trung tâm xã một số đoạn còn ngập nước. Đường vào thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh còn lênh láng nước.

Bà Lê Thị Mỹ Lan, thôn Phú Hữu, cho biết khoảng 5h sáng nay nước lũ dâng cao, tràn vào sân nhà bà. Đến chiều nay nước rút, cả gia đình dọn dẹp vệ sinh.

Còn bà Đinh Thị Kim Liên cho hay nước lũ tràn vào nhà bà sáng nay, tuy nhiên trận lũ này nhẹ chứ không kinh khủng như trận lũ lịch sử năm ngoái. Bà con cũng nắm thông tin dự báo nên chủ động hơn trong phòng tránh.

Nhiều người cho dân cho biết mùa mưa lũ năm nay, họ đã chủ động trang bị nhiều vật dụng như áo phao, ghe thuyền để đối phó với lũ. Dù nước đã rút dần, nhưng người dân Hòa Thịnh vẫn nâng cao cảnh giác vì thông tin dự báo còn mưa, nước lũ có thể lên lại.

Năm nay ở Hòa Thịnh có 13 nhà tránh lũ cộng đồng, người dân ở những vùng trũng thấp được sơ tán đến để tránh lũ.

Nước lũ lênh láng ở một số nơi thấp trũng - Ảnh: LÊ TRUNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh - cho biết từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn xã có mưa lớn gây ngập cục bộ một số thôn.

Tuyến đường ĐH75 vào trung tâm xã bị chia cắt, cô lập một số thôn như Phú Hữu, Mỹ Hòa, Mỹ Xuân 1. Bà con ở những nơi vùng trũng thấp được chính quyền di dời đến nhà tránh lũ cộng đồng. Đến thời điểm hiện nay nước lũ đã rút bà con quay trở về nhà.

"Xã cũng đã thành lập các đội xung kích ở hai khu vực phía bắc và nam, tất cả các thôn đều có tổ xung kích đảm bảo ứng trực 100% để hỗ trợ, di dời người dân đến nơi an toàn. Đến thời điểm này không có thiệt hại về người", ông Lành nói.

Xã Hòa Thịnh trước đây thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là nơi bị thiệt hại rất nặng nề do đợt lũ lịch sử hồi tháng 11-2025.

Đến chiều nay, một số nhà dân vẫn ở Hòa Thịnh còn ngập nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Nước lũ ngập khuôn viên một điểm trường - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhiều vùng ở xã Hòa Thịnh vẫn còn bị lũ chia cắt - Ảnh: LÊ TRUNG

Lũ rút dần khỏi một nhà dân ở Hòa Thịnh - Ảnh: LÊ TRUNG

Đường bị lũ chia cắt nên người dân Hòa Thịnh dùng ghe để đi lại - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến đường ĐH75 còn ngập nước - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Nguyễn Ngọc Linh, thôn Phú Hữu ngăn bớt nước tràn vào nhà - Ảnh: LÊ TRUNG

Một số nhà dân ngập nước - Ảnh: MINH CHIẾN

Đi ca nô vào vùng ngập sâu - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân ăn vội cơm sau khi dọn lũ - Ảnh: LÊ TRUNG