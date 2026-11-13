Tìm thấy thi thể nam du khách Kuwait mất tích ở Sa Pa

Phường Sa Pa triển khai lực lượng tìm kiếm du khách Kuwait mất tích sáng 13-11 - Ảnh: TH Sa Pa



Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 13-11, một lãnh đạo UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xác nhận lực lượng tìm kiếm cứu nạn vừa tìm thấy thi thể nam du khách Kuwait mất tích từ sáng 7-11.

Theo vị này, thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới một thác nước trên núi ở khu vực đèo Ô Quý Hồ (đoạn gần Thác Bạc - PV), gần vị trí phát hiện chiếc xe máy của du khách để lại trước đó.

Nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã leo trèo lên khu vực thác nước rồi bị trượt ngã, dẫn đến tử vong.

Hiện các lực lượng đang khám nghiệm hiện trường, sau đó sẽ phối hợp đưa thi thể nạn nhân xuống để làm các thủ tục liên quan.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, du khách Khalid A. (51 tuổi, quốc tịch Kuwait) đến tạm trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5-11, dự kiến lưu trú đến ngày 20-11.

Trong thời gian lưu trú, du khách có tình trạng sức khỏe bình thường.

Sáng 7-11, du khách nhờ homestay thuê 1 xe máy và lái xe máy đi khỏi nơi lưu trú từ khoảng 10h cùng ngày.

Vị trí du khách được tìm thấy ở khu vực núi thuộc tổ dân phố Ô Quý Hồ, phường Sa Pa - Ảnh: Google Maps

Đến tối 10-11, Công an phường Sa Pa tiếp nhận thông tin từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm du khách này do mất liên lạc với gia đình, người thân trong nhiều ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh tại cơ sở lưu trú, làm rõ thông tin nhân thân, thời gian tạm trú, đặc điểm nhận dạng, phương tiện sử dụng và thời điểm công dân rời cơ sở lưu trú để phục vụ công tác tìm kiếm.

Đồng thời, Công an phường đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên các trang mạng xã hội nhằm thông tin rộng rãi đến người dân, du khách, các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch để phối hợp phát hiện, cung cấp thông tin.

Đến tối 12-11, lực lượng Công an phường đã tìm thấy xe máy mà du khách đi tại khu vực đèo Ô Quy Hồ (gần Thác Bạc).

Sáng 13-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Sa Pa tổ chức họp, hiệp đồng và triển khai khoảng 250 người tìm kiếm du khách Kuwait tại các khu vực nghi vấn mất tích ở khu vực Sín Chải và Thác Bạc.