Huy động hàng trăm người tìm kiếm nam du khách Kuwait mất tích ở Sa Pa, sau khi thấy chiếc xe máy

Hình ảnh nhận dạng du khách Khalid Aldawoud - Ảnh: Công an phường Sa Pa

Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 13-11, một lãnh đạo UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết phường đang huy động khoảng 250 người tìm kiếm nam du khách Kuwait mất tích từ sáng 7-11.

Theo thông tin ban đầu, du khách Khalid A. (51 tuổi, quốc tịch Kuwait) đến tạm trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5-11, dự kiến lưu trú đến ngày 20-11.

Trong thời gian lưu trú, du khách có tình trạng sức khỏe bình thường.

Sáng 7-11, du khách Khalid nhờ homestay thuê 1 xe máy và lái xe máy đi khỏi nơi lưu trú từ khoảng 10h cùng ngày.

Đến tối 10-11, Công an phường Sa Pa tiếp nhận thông tin từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm du khách này do mất liên lạc với gia đình, người thân trong nhiều ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh tại cơ sở lưu trú, làm rõ thông tin nhân thân, thời gian tạm trú, đặc điểm nhận dạng, phương tiện sử dụng và thời điểm công dân rời cơ sở lưu trú để phục vụ công tác tìm kiếm.

Công an phường Sa Pa báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đề nghị các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường liên quan phối hợp xác minh, rà soát lịch trình di chuyển; kiểm tra thông tin tạm trú, các tuyến đường và địa điểm ông có khả năng đi qua.

Đồng thời, Công an phường đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên các trang mạng xã hội nhằm thông tin rộng rãi đến người dân, du khách, các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch để phối hợp phát hiện, cung cấp thông tin.

Phường Sa Pa triển khai lực lượng tìm kiếm ở những khu vực nghi vấn mất tích - Ảnh: TH Sa Pa

Đến tối 12-11, lực lượng Công an phường đã tìm thấy xe máy mà du khách Khalid đi tại khu vực Ô Quy Hồ.

Sáng 13-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Sa Pa tổ chức họp, hiệp đồng và triển khai lực lượng tìm kiếm người.

Tại cuộc họp, những người tham dự đã tập trung đánh giá tình hình, xác định các khu vực trọng điểm cần tổ chức tìm kiếm là hồ Thác Bạc và lân cận giáp ranh với xã Ngũ Chỉ Sơn.

Ngay sau cuộc họp, khoảng 250 người được huy động, tìm kiếm du khách Kuwait tại các khu vực nghi vấn mất tích ở khu vực Sín Chải và Thác Bạc.

Theo Công an phường Sa Pa, du khách cao khoảng 1,7 m, dáng gầy. Khi rời cơ sở lưu trú, ông mặc áo dài tay màu nâu cam, dài tới đùi, quần màu xám, đội mũ bảo hiểm màu xanh có kính chắn và thường cầm theo tẩu thuốc. Ông lái xe máy Yamaha PG-1 màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.xx (đã tìm thấy xe máy). Công an phường Sa Pa đề nghị các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch, người dân và du khách tại địa phương cũng như khu vực lân cận hỗ trợ tìm kiếm. Người dân phát hiện du khách có đặc điểm nhận dạng nêu trên cần thông báo cho Công an phường Sa Pa qua số 0214 378 9999 hoặc cơ quan công an gần nhất.