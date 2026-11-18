Bắc Bộ và Trung Bộ thời tiết mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 18-11, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi ngày nắng. Từ chiều mai chuyển mưa.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 18-11:

TP Hà Nội có mây, mưa rào, có nơi mưa to. Từ chiều mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 24-28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.