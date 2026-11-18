Khu vực Hà Nội có mưa dông trong trưa 18-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 18-11, dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trưa và chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bộ, nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 27-30 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to như Trà Linh (Hưng Yên) 73mm, Nam Toàn (Ninh Bình) 58mm, Tiên Yên và Kho Táu (Quảng Ninh) 50mm...

Theo bà Linh, dự báo chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm nay, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm nhanh xuống mức 16-19 độ C, trời chuyển rét, còn vùng núi trời rét đậm, với nhiệt độ xuống dưới 15 độ C.

Ngày mai (19-11), nhiệt độ ở Bắc Bộ dao động quanh ngưỡng 19-22 độ C, vùng núi thấp hơn.

Từ ngày mai, không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Ở Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh.

Dự báo, đêm 19 và ngày 20-11, không khí lạnh sẽ tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét sâu hơn, với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định cường độ của đợt không khí lạnh lần này được đánh giá là không mạnh bằng đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta giai đoạn 9 đến 13-11.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp trên mực 1.500m, trong chiều và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ đêm 18 đến 19-11, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

"Đáng lưu ý là mưa dông mạnh xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và nhất là gió giật mạnh" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Dự báo vùng núi cao như Sa Pa nhiệt độ sẽ xuống dưới 10 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi mưa trên 250mm

Ngoài gây mưa và giảm nhiệt ở Bắc Bộ và khu vực bắc miền Trung, thì không khí lạnh cũng tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn khiến cho khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo lượng mưa trong giai đoạn từ chiều 19 đến đêm 21-11 phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển từ chiều và tối 18-11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Từ đêm 18-11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19-11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Tại Hà Nội đã xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 13h chiều nay khoảng 30 độ C, thấp hơn 2 độ so với cùng thời điểm hôm qua. Dự báo chiều tối và đêm nay, khi không khí lạnh bao trùm, thủ đô khả năng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ tối đến đêm nay, nền nhiệt giảm nhanh xuống ngưỡng 18-20 độ C. Sau khi không khí lạnh tăng cường thêm khoảng từ ngày 20-11, nhiệt độ ở thủ đô có thể giảm thấp hơn xuống ngưỡng 15-17 độ C.