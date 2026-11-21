Thời tiết Nam Bộ chủ đạo nắng đến nắng nóng, mưa dông vài nơi buổi sáng và chiều tối - Ảnh: WD

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ có dự báo thời tiết trong 3 ngày tới tại miền Nam. Thời tiết chủ đạo là nắng, có nơi nắng nóng, mưa xảy ra rải rác chiều tối.

Cụ thể không khí lạnh chi phối thời tiết nước ta đang di chuyển ra phía đông rồi suy yếu dần. Trên các tầng khí quyển trên cao khối khí biển Tây Thái Bình Dương có trục vắt qua Trung Trung Bộ suy yếu nhẹ, từ ngày thứ hai (23-11) hạ dần trục xuống phía nam.

Những nhiễu động trong đới gió đông ở rìa phía nam của áp cao này hoạt động trở lại tác động đến đến thời tiết của Nam Bộ trong 3 ngày tới.

Trong hôm nay (21-11), ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Mưa gia tăng trên khu vực nhưng cũng chỉ xảy ra ở vào khoảng dưới 1/3 diện tích khu vực. Vùng ven biển phía đông khu vực Cà Mau và Cần Thơ có điểm mưa xảy ra vào buổi sáng.

Từ ngày 22 đến 23-11, mưa gia tăng xảy ra ở khoảng trên 1/3 diện tích khu vực tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Mưa dông khả năng còn kèm theo lốc sét, gió giật mạnh, người dân cần chú ý.