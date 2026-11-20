Miền Trung hôm nay tiếp tục mưa to - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm qua, hôm nay và đến hết ngày mai 21-11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 90-180mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 80mm/3h.

Ngoài ra, từ chiều tối qua đến hôm nay 20-11, khu vực Tây Bắc Bộ mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trên đất liền, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Bộ, nhiều nơi ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 20-11:

TP Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rào đến mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía bắc trời rét, phía nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào đến mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C.