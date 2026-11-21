Thời tiết Bắc Bộ hôm nay mưa rét - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối 20-11 đến hết hôm nay, thời tiết khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 80mm/3 giờ.

Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay, mưa lớn trên khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Bắc Bộ thời tiết có mưa rào. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ từ 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ từ 15-18 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối vài nơi mưa rào.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 21-11:

TP Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-18 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-16 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía bắc mưa vài nơi; phía nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào đến mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 21-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH