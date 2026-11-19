Dự báo về đêm, ở Hà Nội sẽ rét 16-18 độ C - Ảnh: DANH KHANG

Tối 19-11, dự báo viên Trần Như Quỳnh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, cho biết hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ trời đã chuyển rét, phổ biến từ 19-22 độ C, thấp hơn so với chiều qua trên dưới 10 độ C tùy nơi.

Ở Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Dự báo đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do đó, đêm nay, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục giảm xuống thấp hơn so với hôm qua.

Dự báo từ ngày mai (20-11), nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, trời rét.

Ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ, trời rét đậm. Còn khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ C, trời rét. Khu vực Quảng Trị đến Huế trời lạnh.

Tại Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa. Dự báo, nhiệt độ đêm nay và đêm mai sẽ giảm xuống ngưỡng 16-18 độ C, ban ngày nhiệt độ dao động 19-21 độ C, trời rét.

Từ khoảng ngày 22-11, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần, trời hửng nắng. Đến khoảng 24-11, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh, trời rét trở lại.

Thời tiết đêm 19 ngày 20-11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ chuyển lạnh

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay đến hết 21-11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Từ đêm 21-11, mưa ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày 20-11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.

Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông gió giật cấp 8-9 Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, riêng vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. Vùng biển từ TP.HCM đến Cà Mau có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m. Ngoài ra, đêm nay và ngày 20-11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Dự báo gió mạnh, sóng lớn ở các vùng biển nói trên khả năng duy trì đến 21-11, sau đó giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Tây đối mặt nguy cơ khô hạn khốc liệt do El Nino rất mạnh El Nino rất mạnh khiến mưa ít kết hợp nền nhiệt cao có thể làm tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại các khu vực trên cả nước, đặc biệt là Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.



