Dự báo từ ngày 24-11, miền Bắc rét trở lại, tương đương đợt rét mới đây - Ảnh: C.TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 23-11, không khí lạnh đang tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta.

Bắc Bộ đề phòng mưa lớn cục bộ

Dự báo từ khoảng gần sáng đến sáng 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét trở lại, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C.

Đối với khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày 24-11 có mưa, mưa rào rải rác, từ ngày mai trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa ở Bắc Bộ, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, tập trung trong đêm 23 và ngày 24-11, sau đó dịch chuyển xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trong ngày và đêm 24-11.

Từ tối và đêm 24 đến đêm 25-11, khu vực từ Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo khu vực miền Trung có nơi mưa trên 250mm do không khí lạnh - Ảnh: TRẦN HOÀI

Nhiều vùng biển gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9

Trên biển, từ sáng sớm mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều 24-11, khu vực từ phía nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Để chủ động ứng phó với rét, mưa lớn và gió mạnh trên biển, chiều 23-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Trung Bộ, các tỉnh, thành cần theo dõi diễn biến mưa lớn và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đồng thời, chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Đối với không khí lạnh, rét, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ, Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân và chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Cảnh báo triều cường ở ven biển Nam Bộ Theo cơ quan khí tượng, hiện mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu (TP.HCM) có xu hướng tăng. Mực nước cao nhất đạt 3,99m lúc 23h45 ngày 22-11. Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 24-11, mực nước tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4-4,1m vào các khung giờ 0h - 3h và 14h - 16h. Trong chiều tối 24-11 đến ngày 25-11, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,1 - 4,2m. Cơ quan khí tượng cảnh báo triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều tối hằng ngày. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.