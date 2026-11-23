Nam Bộ đang có tháng 11 nắng nóng bất thường - Ảnh: T.L

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ cuối tháng 10, một số nơi trên khu vực Nam Bộ mưa đã giảm rõ rệt. Tuy vậy, trong đầu tháng 11 khu vực phổ biến vẫn có mưa rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Có nơi còn xuất hiện nắng nóng.

Trong vài ngày gần đây, mưa trên toàn khu vực Nam Bộ giảm rõ rệt. Căn cứ vào tiêu chí mùa mưa và các dự báo về thời tiết cho khu vực Nam Bộ, có thể nhận định miền Nam đã chính thức vào mùa khô trên toàn khu vực.

Theo ghi nhận nhiều ngày qua, thời tiết Nam Bộ đã xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày có nơi lên tới 35 độ C, thậm chí cao hơn. Cảm giác oi nóng rõ rệt ở các đô thị.

Trước thực tế này, cơ quan khí tượng cho biết thống kê số liệu ghi nhận số ngày nắng nóng trong tháng 11 năm nay là nhiều nhất trong khoảng 10 năm gần đây.

Cụ thể, tính đến ngày 22-11 tại một số trạm đo đều có ngày nắng nóng nhiều hơn trung bình 10 năm gần đây (chuỗi từ năm 2016 đến 2025). Đặc biệt tại một số trạm có số ngày cao hơn nhiều.

Năm/trạm đo Đồng Xoài Biên Hoà Tây Ninh Thủ Dầu Một Nhà Bè Tân Sơn Hoà 2016 0 2 0 2 0 4 2017 0 2 0 0 0 1 2018 2 0 0 3 0 6 2019 1 1 1 1 0 6 2020 0 1 0 0 0 2 2021 0 2 1 1 0 0 2022 3 0 1 2 0 0 2023 2 2 2 3 0 8 2024 3 6 0 2 1 0 2025 0 1 1 0 0 1 2026 3 15 6 5 6 14

Số ngày nắng nóng trong tháng 11 tại Nam Bộ

Theo sự đồng thuận từ các mô hình dự báo trong và ngoài nước, El Nino hiện đang ở giai đoạn có cường độ rất mạnh. Trạng thái này sẽ duy trì đến hết tháng 12-2026 và vắt sang đầu năm sau.

Dự báo từ những tháng cuối năm 2026 kéo dài đến mùa hè 2027, Nam Bộ sẽ phải đối mặt với các đợt nắng nóng gay gắt và khô hạn kéo dài.

El Nino siêu mạnh, năm nay Nam Bộ sẽ khốc liệt hơn cả năm 2015 - 2016 Với sự chi phối rất mạnh của El Nino, mùa khô Nam Bộ năm nay dự báo sẽ khốc liệt hơn mùa khô năm 2015 - 2016.



