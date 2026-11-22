Dự báo từ ngày 24-11, miền Bắc rét trở lại - Ảnh: C. TUỆ

Sáng 22-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng ngày 24-11, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh (gió mùa đông bắc). Đây là đợt không khí lạnh thứ ba trong tháng này.

Dự báo đợt không khí lạnh này tiếp tục gây mưa rào và dông tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 23 đến ngày 24-11.

Từ ngày 24 đến 25-11, Bắc Bộ trời rét trở lại với nhiệt độ thấp nhất vùng núi 11-14 độ C, trung du và đồng bằng 14-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Đối với khu vực Hà Nội, từ đêm 23 đến 24-11, có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24-11 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Từ sáng 24-11, gió đông bắc ở vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 24 đến 26-11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 200mm.

"Khoảng 27 đến 29-11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trước khi đón đợt không khí lạnh nói trên, hôm nay miền Bắc và miền Trung phổ biến ít mưa, trời nắng ấm với nhiệt độ ở trung dung và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 22-25 độ C, còn Thanh Hóa đến Huế khoảng 23-26 độ C.

Sang ngày mai (23-11), nắng ấm tiếp diễn ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ có khả năng tăng lên ngưỡng 26-29 độ C. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm trời vẫn rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 17-20 độ C, Thanh Hóa đến Huế 18-21 độ C.

Nhiều vùng biển gió mạnh, sóng lớn Dự báo ngày và đêm 22-11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Ngoài ra, ngày và đêm 22-11, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Ngày và đêm 23-11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc đến đông mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m. Từ sáng 24-11, gió đông bắc ở vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.