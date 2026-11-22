Thời tiết Bắc Bộ mưa rét - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 22-11, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa mưa rào rải rác. Như vậy đợt mưa lớn tại đây đã giảm, tuy nhiên trong những ngày tới sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trở lại.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể tại Nam Bộ, mưa tăng khoảng trên 1/3 diện tích khu vực, tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 22-11:

TP Hà Nội có mây, mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-17 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.